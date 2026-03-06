Andrea Esteban 06 MAR 2026 - 17:41h.

El Crystal Palace no podrá activar la compra obligatoria de Uche

El futuro de Christantus Uche parece alejarse definitivamente de la Premier League. El Crystal Palace no ejecutará la cláusula de compra obligatoria incluida en su cesión desde el Getafe CF, por lo que todo apunta a que el futbolista regresará al conjunto azulón al finalizar la temporada.

Una cláusula imposible de cumplir

El acuerdo entre ambos clubes establecía que el Palace estaría obligado a comprar al delantero nigeriano si alcanzaba diez titularidades en Premier League.

Sin embargo, tras disputarse ya la jornada 29 del campeonato inglés, después del triunfo de los “Eagles” ante el Tottenham Hotspur, el objetivo se ha vuelto imposible.

Uche no ha sido titular en ningún partido liguero, y con solo nueve jornadas restantes ya no puede alcanzar el mínimo necesario para activar la compra automática.

La única opción para que continúe en Inglaterra sería que el club londinense decidiera realizar una compra voluntaria, algo que por ahora parece poco probable.

Un año con pocos minutos

La experiencia de Uche en la Premier no ha sido la esperada. El atacante apenas ha participado en 14 partidos de liga, acumulando menos de 200 minutos sobre el terreno de juego.

Su mejor rendimiento llegó en la UEFA Europa Conference League, donde disputó cuatro encuentros —dos de ellos como titular, y marcó dos goles, uno de gran factura.

Pese a su buen papel en la fase de grupos, el Crystal Palace decidió no inscribirle en las eliminatorias tras reforzar la plantilla en el mercado de invierno.