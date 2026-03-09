Celia Pérez 09 MAR 2026 - 22:55h.

Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Almada

Santi Cazorla se suma a los aplausos en el homenaje a Dani Jarque en el RCDE Stadium

Compartir







El Real Oviedo se ha medido este lunes al Espanyol en el partido correspondiente a la jornada 27 de LALIGA EA Sports. Los de Guillermo Almada sumó un empate de su visita a Cornellá con el tanto de Reina en el 8' y la posterior reacción de los pericos con el gol de Kike García.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto carbayón en el partido disputado en el estadio RCDE Stadium.

Aarón Escandell [8]: de lo poco salvable del Oviedo en Cornellá. Tocó lo justo en un balón de Carlos Romero que se marchó rozando el palo y tuvo una buen intervención dante Dolan en la primera mitad. Apareció y dio seguridad constantemente. En la segunda mitad se erigió héroe con un paradón a Ngonge y luego un testarazo certero de Roberto.

Nacho Vidal [5]: nada más arrancar, de una buena recuperación suya llegó el tanto carbayón. Le tocó sufrir en su banda con Dolan.

Dani Calvo [5]: no fue su mejor noche. Por momento, taponó bien aunque dio demasiado espacio a Kike García en el tanto. bien por arriba

David Carmo [5]: serio y contundente, no cediendo nada por arriba. Llegó tarde en el gol de Kike García.

Javi López [5]: buen control por banda para ponérsela a Thiago en el 0-1, pero a partir de ahí el partido se le hizo cuesta arriba con las incesantes llegadas de Ngonge por su lateral. En la segunda parte tuvo un buen balón peligroso al área de Dmitrovic.

Thiago [6]: en una gran jugada suya para colarse en el área acabó en el tanto de Reina. Su primer centro fue repelido por la zaga perica, pero en segunda instancia dejó atrás para la llegada de su compañero, que no falló ante Dmitrovic.

Sibo [4]: primeros minutos serios, encimando, pero no fue capaz de tomar el control del centro del campo y el equipo lo terminó sufriendo.

Fonseca [2]: partido para el olvido del italouruguayo. Tuvo un despiste importante en un robo que acabó en susto con un disparo de Dolan. Despistadísimo, corriendo sin sentido detrás del balón.

Ilic [2]: otro suspenso más en el equipo carbayón. Apenas apareció, ni para ayudar por su banda a Nacho. Partido intrascendental del serbio.

Reina [6]: aprovechó un balón de Thiago para batir la portería rival, aunque luego se la jugó en una falta a El Hilali dentro del área. Partido correcto del media punta intentando ofrecer ayudas en defensa.

Fede Viñas [5]: en ataque, desaparecido y con muy poca presencia a pesar de que trató de ayudar en defensa. Tuvo un destello en la segunda mitad con una ocasión que se fabricó él solo con un disparo en el borde del área que se marchó fuera.

Sustituciones en el Real Oviedo

Colombatto [5]: el equipo ganó algo de pausa con él. Vio la cartulina amarilla nada más salir por una falta a Terrats.

Ilyas [5]: trató de desequilibrar, provocando faltas. Tuvo dos buenas ocasiones.

Hassan [4]: tuvo una ocasión hasta línea de fondo, pero sin demasiada incidencia en el juego.

Santi Cazorla [5]: lo intentó con algún centro preciso al área.