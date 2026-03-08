Ángel Cotán 08 MAR 2026 - 11:41h.

El técnico compareció en sala de prensa

Guillermo Almada valora una duda en el Oviedo con tres malas noticias y dos buenas

Compartir







OviedoGuillermo Almada aún quiere creer en este Real Oviedo. El técnico carbayón prepara el compromiso del próximo lunes en Cornellà con la obligación de sumar los tres puntos si quiere aferrarse a LALIGA EA Sports. Tras la derrota en Vallecas, el preparador uruguayo pasa página y analiza la actualidad de su equipo: desde el estado de forma de sus delanteros hasta la enfermería pasando por Luka Ilic.

El entrenador azul, en declaraciones recogidas por La Nueva España, no oculta el cansancio que sufre la plantilla, aunque desliza una mejoría: "Los noté más recuperados que en la previa del choque ante el Rayo, los veo mejor. En el entrenamiento de ayer estuvieron muy bien, priorizamos la recuperación. Los veo frescos, y tenemos un día más".

Las respuestas de Guillermo Almada en el Oviedo

El Oviedo afronta su última sesión de entrenamiento con varias dudas, entre ellas la del zaguero David Costas. El técnico no se moja... aunque reconoce que algunos futbolistas se encuentran mejor: "David Costas está con precauciones, sobre todo por la parte climática. Vamos a entrenar y ver cómo están todos. Tomaremos la determinación. Leander Dendoncker y Thiago Borbas están mejor".

PUEDE INTERESARTE El Oviedo no pudo viajar de vuelta a Asturias: alojamiento en Madrid y cambio de planes

Al ser cuestionado por el encuentro, Almada reconoció que no llegan en un buen momento, y aunque el Espanyol está de capa caída, cuentan con argumentos futbolísticos de peso: "Por la situación nuestra y porque ellos tienen buenos futbolistas. Hay que recuperar nuestra identidad de lo muy bueno que estábamos haciendo. Queremos estar con la frescura de la mayoría de los partidos".

En cuanto a los delanteros, el uruguayo rompe una lanza: "A Borbas le veo mucho mejor, se acerca al nivel de Brasil, depende de circunstancias, como el nivel de Viñas, que ha sido bueno. Ojalá se recupere rápido y no se corte su evolución".

Por último, el entrenador oviedista puso el foco en Luka Ilic. El futbolista serbio, firme apuesta de Veljko Paunovic, está convenciendo a Guillermo Almada con sus actuaciones en el terreno de juego: "Es muy buen futbolista. Paunovic insistió mucho en su fichaje, le ha costado adaptarse a la liga española, es cierto, pero le vemos más comprometido, con más nivel en los entrenamientos. No tenemos plantilla numerosa y necesitamos de todos".