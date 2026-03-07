Ángel Cotán 07 MAR 2026 - 16:25h.

El equipo azul jugará el próximo lunes en Cornellà

La posible destitución de Guillermo Almada en el Real Oviedo

OviedoEl Real Oviedo se aferra a un mínimo hilo de vida en LALIGA EA Sports. La derrota en Vallecas acabó con la bala extra de la que disponía el equipo azul y comienza esta jornada 27 del campeonato doméstico a nueve puntos de la salvación. La situación clasificatoria obliga a los pupilos de Guillermo Almada a ganar ante un RCD Espanyol de capa caída, aunque no están siendo días sencillos en El Requexón.

El duelo intersemanal ante el Rayo Vallecano dejó una mala noticia en forma de lesión. Thiago Borbas disputó el último cuarto de hora del partido, pero no pudo rendir como hubiese querido. Tal y como confirmó el técnico uruguayo, el delantero centro acabó tocado: "Terminamos con Thiago Borbas, que era un jugador menos. Quiso estar en la cancha pero sufrió una lesión que nos complicó más todavía".

El atacante, que causará baja el próximo lunes en Cornellà, no es la única novedad que tiene al cuerpo técnico carbayón en alerta. Eso sí, también florecen algunas noticias positivas en la previa de un choque importante... y una duda.

Guillermo Almada valora una duda, suma dos buenas noticias... y tres malas

Este sábado, el Oviedo realizó una nueva sesión de entrenamiento que dejó muchas novedades en lo que a la enfermería se refiere. En el apartado negativo, además de la citada ausencia de Borbas, Almada seguirá sin poder contar con Leander Dendoncker. El centrocampista sigue al margen del grupo tras perderse también la cita de Vallecas.

Sí estuvo en el verde madrileño, y además como titular, Lucas Ahijado, aunque el lateral apunta a baja para el duelo liguero ante el Espanyol. No todo son malas noticias, pues Ovie Ejaria continúa completando sesiones y podría ser la gran novedad de la convocatoria. Al igual que ocurre con Eric Bailly, quien se ha ejercitado con sus compañeros tanto el pasado viernes como este sábado.

La gran duda la encarna David Costas. El zaguero, pieza clave y ausente desde la victoria ante el Girona en el Carlos Tartiere, se ejercitó en parte con el grupo y está más cerca de volver tras cuatro partidos fuera. Almada deberá valorar su citación.