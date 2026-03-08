Manolo González recuerda el ascenso imborrable contra el Oviedo: “Eso no me lo quita nadie”
El técnico rememora la final de ascenso de junio de 2024 frente al Oviedo
Guillermo Almada valora una duda en el Oviedo con tres malas noticias y dos buenas
El RCD Espanyol se prepara para recibir al Real Oviedo en un partido que, sobre el papel, parece accesible, pero que para el técnico Manolo González será “complicado”.
El entrenador blanquiazul no quiere relajación: “La presión es ganar siempre. Mañana es el primer partido. Es el Oviedo, como si fuera el Mallorca o el Madrid, da igual. Hay que ganar”, afirmó en la rueda de prensa en el RCDE Stadium, dejando claro que la prioridad es recuperar la dinámica ganadora del Espanyol.
“Un recuerdo para toda la vida”
Preguntado por el Oviedo del histórico partido de la final de ascenso a Primera en junio de 2024, González no dudó en rememorar aquel triunfo por 2-0. “Es imborrable. Pase el tiempo que pase, no me lo podrá quitar nadie ni a mí ni al club”.
El entrenador quiso enfatizar que, aunque el duelo actual es otro contexto, la memoria de aquel ascenso sigue presente y motiva al equipo.
Preparación y planteamiento para el partido
González subrayó que el Oviedo ha mejorado desde la llegada del técnico Almada y que su equipo tendrá que trabajar con ritmo, intensidad y concentración: “A nivel de transición, anda bien, y en el juego directo es bastante ganador. Tiene llegada y peligro desde el exterior. Es complicado en muchos aspectos”.
La baja de Edu Expósito por sanción provocará cambios en la colocación del equipo, pero no un cambio drástico en el sistema. Además, el mediocentro del filial Ferran Gómez formará parte de la convocatoria, destacando por su capacidad en duelos y juego aéreo. La participación de Antoniu Roca sigue en duda por molestias, aunque González confía en que pueda estar disponible.