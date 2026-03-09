Diego Páez de Roque Madrid, 09 MAR 2026 - 20:45h.

El Athletic Club ha estado presente en el entrenamiento culé en St James' Park

Hansi Flick muestra su relación con Deco y responde a Xavi Hernández

El FC Barcelona se ha entrenado en St James' Park para preparar su siguiente choque europeo. Los de Hansi Flick, después de ahorrarse la fase de playoffs de la Champions League, jugarán contra el Newcastle en los octavos de final.

Esta tarde, tanto el técnico germano como Joan García han atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa, donde han recordado su reciente encuentro en la fase de liga en ese mismo escenario. Tras ello, han saltado al césped para realizar el último entrenamiento previo al choque.

El Athletic Club, presente en St James' Park

La sesión transcurrió de manera normal, con ejercicios de calentamiento, los habituales rondos y algunos vaciles y bromas. Sin embargo, llamó la atención que, en el fondo opuesto a los periodistas presentes en el estadio, había una ikurriña y el escudo del Athletic Club.

La bandera estaba formada por los escudos del equipo vasco y del Newcastle United junto al nombre 'Toon Army'. Este es el nombre de los aficionados del conjunto inglés, ya que 'Toon' es como se pronuncia la palabra 'town' en el dialecto Geordie (de la región de Tyneside) y 'Army' es la traducción de ejército.

¿Por qué había una bandera del Athletic en St James' Park? Desde hace varios años, existe una gran hermandad entre el equipo vasco y el Newcastle United.

Esta relación nació en 1994, cuando ambos equipos se enfrentaron en una eliminatoria de la Copa de la UEFA en la temporada 1994/95. Aficionados de los dos clubes convivieron en la previa de estos encuentros, formando un gran vínculo que dura hasta el día de hoy. Una vez finalizó el encuentro en Bilbao, algunos athleticzales invadieron el terreno de juego y se dirigieron hacia el campo visitante para ovacionar a los aficionados del Newcastle. Los seguidores visitantes respondieron coreando: “¡Athletic, Athletic, Athletic!”.

Además, existe una conexión industrial y similitudes culturales. Desde un amistoso en 2022 entre ambos equipos, una ikurriña con los escudos del Athletic Club y el Newcastle es colocada en el lateral de St James' Park. Esta misma fue entregada por Iker Muniain a los aficionados del conjunto inglés con el lema "In honour of the bond between Newcastle United and Athletic Club". Al ser una bandera fija, está presente en todos los partidos y no cambia su ubicación, por lo que ha estado presente durante todo el entrenamiento culé.