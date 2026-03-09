El centrocampista dio "un buen susto" ante el Barcelona e incluso se le vio con muletas en el banquillo

La sombra de Nico Williams, que acorta plazos, revoloteó San Mamés en el Athletic-Barça

Buenas noticias con la lesión de Unai Gómez. El centrocampista dio un buen susto el pasado domingo en el partido ante el FC Barcelona, cuando se tuvo que retirar a los 10 minutos de encuentro tras realizar un gesto con la rodilla que hizo saltar todas las alarmas. Incluso se le vio acompañado de muletas en el banquillo tras su sustitución. Finalmente, el Athletic Club ha confirmado este lunes que no hay lesión grave y que sufre "una contusión ósea" en la rodilla.

"El jugador Unai Gómez tuvo que pedir el cambio en el minuto 10 del partido contra el FC Barcelona disputado este sábado en San Mamés al sufrir una contusión ósea en el cóndilo interno de su rodilla izquierda. Queda pendiente de evolución", ha anunciado la entidad a través de sus canales oficiales.

A la espera de novedades, Unai ha evitado una lesión importante y no tiene afectados los ligamentos. De momento, seguirá trabajando durante los próximos días y queda "pendiente de evolución", pero ni siquiera está del todo descartado para el duelo del próximo sábado ante el Girona en Montiliv. Todo dependerá de cómo avance y responda su rodilla a lo largo de la semana.

Ernesto Valverde, durante la rueda de prensa posterior al encuentro, ya admitió que la lesión era "fea", pero que "también lo pensamos en Oviedo con la de Mikel Jauregizar y se quedó al final en un susto", algo similar a lo que ha sucedido ahora con Unai.

La lesión de Unai Gómez y las bajas del Athletic

Eso sí, la enfermería del Athletic sigue siendo preocupante. Alejandro Rego vio su quinta amarilla del curso ante el Barça y no podrá jugar en Montilivi por sanción, mientras que Nico Williams, Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Beñat Prados están descartados por lesión y Yeray Álvarez aún sigue suspendido. Además, habrá que ver cómo avanzan Aitor Paredes y el propio Unai Gómez durante los próximos días, pues de momento tienen el cartel de dudas.