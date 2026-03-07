Asís Martín Bilbao, 07 MAR 2026 - 22:57h.

Unai Gómez sufre una escalofriante lesión y enciende todas las alarmas en el Athletic

El partido de la Catedral acogía a dos equipos escocidos por la eliminación en Copa

Noche de partido importante en Bilbao, otra cosa son las sensaciones con las que llegaba el equipo anfitrión. El Athletic Club de Ernesto Valverde, que recibió en el campo de San Mamés al líder, el FC Barcelona de Hansi Flick, en la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS después de ser apeados ambos a un pasito de la final de la Copa del rey de la Cartuja.

Pero contaba sólo lo de hoy, un duelo desigual de fuerzas que ha terminado con un marcador de (0-1) con un golazo de Lamine Yamal, con lo que aventajan en 4 puntos al Real Madrid, en un duelo mucho más equilibrado de lo que se pensaba, porque aparte del lío de estos dos últimos veranos por Nico Williams (hoy de nuevo ausente), ambos equipos andan en diferentes dimensiones.

El Athletic, seamos claros, no ha ganado ninguno de sus últimos 13 partidos ante el Barcelona en LaLiga (2 empates y 11 derrotas), y es que el FC Barcelona se ha impuesto en sus últimos 6 enfrentamientos directos con un balance de 17-1 en goles. Pero hoy el equipo bilbaíno ha dado la cara y ha llevado el pulso vivo hasta el final.

El Athletic Club firmaba un gran primer tiempo ante el Barça

Predominaba el morado por el 8-M en la Catedral, hasta en el tocado de los txapelgorris, cuando arrancó el partido de forma impensable a la carga con un larguero del Athletic en un mal despeje de Cancelo, un cabezazo soft de Williams y un tiro alto de Unai Gómez. Pero el Barça no se rajaba y Unai Simón tuvo que hacer una gran parada en un rebote que dio en Gorosabel.

Un arranque alocado en el que por desgracia parece que Unai Gómez se hizo un fuerte lío en la rodilla y tuvo que irse cojeando para el 10' ayudado por 3 auxiliares. El juego cayó totalmente en manos del Barcelona que la tocaba con calma de lado a lado en un monólogo (70%) buscando un hueco (que no encontró) mientras que el equipo vasco optaba por contragolpear ante la altura defensiva culé.

Pues le fue mucho mejor, aunque Selton malogró una ocasión clara en el 34' en un mano a mano ante Joan García que hizo contener el aliento a San Mamés. Con la grada caliente pidiendo amarillas y con un gol bien anulado a Iñaki Williams en clara off side se llegaba al descanso con un 0-0 que penalizaba más bien a un Athletic que hizo bastante más peligro a la contra, salvo en un taconazo final en un ABP de Eric García, mientras la grada rugía "Jo ta ke irabazi arte".

Pero Lamine Yamal cogió su fusil...

A la vuelta, ya con Oihan Sancet y Pedri (con guantes) en el verde, el Barça dio un paso adelante con el crack canario al mando, al voltear el campo con varias llegadas y una clara opción de Cubarsí de cabeza antes de que Alex Rego viera su quinta amarilla en un peligroso pisotón. Pero poco después se pidió roja en un derribo de Cubarsí a Iñaki Williams que encendió a la grada, que estaba muda, y ese fuego reactivo ("Y Negreira qué?" se cantaba) al equipo vasco con un aliento que provocó -por ejemplo- un paradón de Joan García a Robert Navarro.

Flick lo vio peligrar, porque vino una avalancha rojiblanca ante varios balones regalados, y enchufó un triple cambio (Fermín, Raphinha y Lewandowski, casi ná) para el 61'. Y para el 67' vino el rédito: Lamine Yamal firmó un golazo tremendo tras favorecerle un resbalón de Adama. Fue una diana de auténtico astro mundial que acercaba al líder a los 3 puntos porque el Athletic luego atacó con más corazón que cabeza a base de empuje.

Se dieron 5 minutos de alargue en Bilbao y Robert Navarro intentó ahí un gol de artista de volea con la zurda pero el Barça optó por enfriar el partido y que se llegase al pitido final con un nuevo triunfo que le mantiene líder con 4 puntos de ventaja ante un Athletic que vio a varios jugadores caer al suelo de la fatiga.