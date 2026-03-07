Ángel Cotán 07 MAR 2026 - 20:15h.

Decisión tomada a expensas de la oficialidad

Gaizka Garitano, al borde de la destitución e historia negativa en el Cádiz CF: nadie lo hizo antes

CádizEra una situación insostenible. El Cádiz CF volvió a caer derrotado en LALIGA Hypermotion como local y la afición puso el foco en Gaizka Garitano. Pese a la confianza interna con la que contaba el técnico amarillo, y a expensa de oficialidades, la entidad gaditana ha apostado por su destitución. La noticia, tal y como avanza Radio Cádiz SER, ya es sabida por el propio entrenador.

El cuadro amarillo tocó fondo el pasado viernes. El Real Zaragoza aterrizaba en La Tacita tras sufrir una profunda reestructuración deportiva y con una situación clasificatoria comprometida. El gol de Kenan Kodro fue un mazazo para el Cádiz y Garitano no consiguió rascar ni un solo punto ante uno de los equipos en peor forma del campeonato.

Manuel Vizcaíno confiaba en el técnico bilbaíno pero una profunda crisis de resultados obliga al máximo mandatario a bajar el pulgar. Ahora, el Cádiz y la dirección deportiva que comanda Juan Cala acelera en la búsqueda de un nuevo inquilino para el banquillo.

Una vez tomada esta decisión, el club busca sustituto. Todas las miradas apuntan a Francisco Cordero 'Rubio', el actual técnico del Cádiz CF Mirandilla, pero se rastrea el mercado. Según apunta Carrusel Deportivo, el club está trabajando en el regreso de Sergio González, un técnico que conoce la casa a la perfección y que vería con buenos ojos su fichaje.

De hecho, el preparador de Hospitalet de Llobregat no ejerce en los banquillos desde que abandonase el Nuevo Mirandilla el pasado 20 de enero de 2024. Sergio mantiene buenas relaciones con el club, concretamente con la planta noble, por lo que las negociaciones no deberían demorarse excesivamente en el tiempo. El Cádiz no volverá a competir en LALIGA Hypermotion hasta el próximo 13 de marzo en la casa del colista Mirandés, pero la idea pasa por atar al nuevo entrenador este lunes.