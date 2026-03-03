El club se niega a utilizar la denominación 'Nuevo Mirandilla' y alcanza un acuerdo con JP Financial

Corren tiempos convulsos en el Cádiz CF. Sumido en una inesperada crisis deportiva y con el puesto de Gaizka Garitano pendiendo de un hilo, el club ha seguido trabajando a nivel extradeportivo para cerrar nuevos acuerdos en cuanto a patrocinio. Y uno de los más importantes ha llegado esta semana con el cambio de nombre del estadio.

"JP Financial Estadio, nueva denominación de la casa del Cádiz CF para los eventos que se desarrollen en las instalaciones", anunció este lunes la entidad amarilla. Unas horas más tarde, mismo patrocinador para el proyecto que planea el club en El Puerto de Santa María: "El futuro centro de eventos de Sprtech se llamará JP Financial Arena".

El anuncio se ha producido en un momento complejo. De hecho, distintas fuentes apuntan que desde la entidad estaban esperando a que se apaciguara la crisis deportiva del equipo, que suma 1 punto de los últimos 21 y empieza a mirar con miedo al descenso. Sin ver el final del túnel, el estadio ya ha cambiado de nombre y se estrenará el próximo viernes en un duelo crucial ante el Real Zaragoza.

A todo esto, el club se niega a utilizar la nomenclatura 'Nuevo Mirandilla'. Desde que desapareció 'Ramón de Carranza' de la fachada del recinto, la entidad lo denomina como "nuestro estadio" o "nuestra casa", pero nunca con su nombre oficial. Un nombre, el de Nuevo Mirandilla, que seguirá vigente en la fachada, ya que se trata de un recinto municipal, por lo que le Cádiz sólo podrá utilizar la publicidad de JP Financial en sus propios eventos, incluidos los partidos.

A la hinchada cadista, a todo esto, no le ha hecho ninguna gracia este cambio de nombre. Primero, porque es meramente publicitario, sin ningún guiño a la historia del propio club. Segundo, porque tienen dudas de que un recinto municipal pueda cambiar su nomenclatura así como así, recordando también lo que sucedió con 'Carranza'. Y tercero, y más allá de las sospechas sobre la propia empresa, porque vuelven a mostrar su malestar con la directiva respecto a la planificación y la situación deportiva mientras desde las oficinas del club siguen trabajando en proyectos como el Sportech, que ningún aficionado sigue sin comprender demasiado.