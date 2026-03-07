Ángel Cotán 07 MAR 2026 - 23:10h.

Una para cada equipo

Unai Gómez sufre una escalofriante lesión y enciende todas las alarmas en el Athletic

BizkaiaIntensísimo Athletic Club - FC Barcelona en San Mamés. Solo hubo un gol, obra de un Lamine Yamal que sigue realizando maravillas en portería rival, pero el partido de este sábado tuvo prácticamente de todo. Ernesto Valverde y Hansi Flick tuvieron que gestionar la fatiga copera, aunque sus conjuntos se vaciaron sobre el verde bilbaíno. Y como no podía ser de otra forma en un duelo tan parejo, también hubo polémica.

Munuera Montero tuvo mucho trabajo en La Catedral y los focos se ponen en dos acciones concretas. Una para cada equipo, aunque ambas ocurrieron en la segunda mitad. En ambas, el trencilla mantuvo su decisión inicial y el VAR optó por no invitar al colegiado a acudir al monitor de campo.

Las grandes polémicas del Athletic-Barça a ojos de los expertos arbitrales

La primera gran polémica del choque entre dos históricos del fútbol nacional ocurrió en el minuto 50 de partido. Dani Olmo realizó un recorte con el balón que no vio venir Alejandro Rego y acabó cazando al blaugrana. Munuera, muy próximo al lugar donde ocurrió la acción, señaló la falta y castigó con cartulina amarilla al rojiblanco.

Pese al amago desde la Sala VOR, el árbitro mantuvo su decisión, algo que aprueban los expertos arbitrales. La cuenta especializada Archivo VAR no duda: "El jugador del Athletic pisa por detrás a su rival, sin que exista contacto con la totalidad de la plancha. La IFAB indicó que este tipo de acciones deben ser sancionadas con tarjeta amarilla". Una opinión que secundó el analista arbitral de Teledeporte, Pável Fernández: "Alejandro Rego pisa involuntariamente a Dani Olmo en el tendón de Aquiles. Un poco más arriba si hubiera sido susceptible de revisión".

Siete minutos más tarde, la polémica cambiaba de bando. Iñaki Williams enfilaba la portería de Joan García en el minuto 57 cuando Pau Cubarsí acabó derribándole como último jugador de campo. El portero blaugrana acabó despejando el balón.

Desde Archivo VAR volvieron a ser tajantes en esta decisión arbitral: "No es roja directa. Si bien Cubarsí es último hombre, Iñaki no está en posesión del balón y no se puede asegurar que se haga con él. Por ello, no se puede considerar una clara ocasión manifiesta de gol". Algo que ve de igual manera Pável Fernández: "Pau Cubarsí derriba a Iñaki Williams, siendo este el último hombre, pero, al no tener la posesión del balón y tener ventaja Joan García esta no da lugar".