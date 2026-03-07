Robert Lewandowski vuelve con máscara a una lista de Flick con cinco bajas para el Athletic-Barça

Joaquín Anduro 07 MAR 2026 - 12:51h.

Esta es la lista de Flick para el Athletic-Barça

Robert Lewandowski pone fecha a su decisión en el Barcelona: "No tengo presión"

El FC Barcelona ya tiene convocatoria para el partido de este sábado ante el Athletic Club en San Mamés y allí ha entrado Robert Lewandowski a pesar de la lesión ocular que le dejó fuera del duelo ante el Atlético de Madrid. El polaco, que ya se ejercitó estos últimos días con normalidad, será uno más de la partida en una lista de Hansi Flick en la que el técnico alemán ha tenido que reorganizar la defensa con canteranos para paliar las cinco bajas culés.

"Robert Lewandowski ha recibido el alta médica y estará a disposición del técnico Hansi Flick para el partido de hoy contra el Athletic Club", informó el club azulgrana en sus redes sociales en un mensaje acompañado de la convocatoria completa con una imagen del ariete con una máscara como la que deberá utilizar este sábado en Bilbao.

Los que no han podido entrar en la lista de Hansi Flick son los cinco lesionados del Barça, sumando a Jules Koundé y Alejandro Balde, que cayeron en el duelo del pasado martes ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Además de los dos zagueros, tampoco podrán estar disponibles Andreas Christensen, que sigue con su larga recuperación, Frenkie de Jong, al que se le espera para después del parón o Gavi, que sigue progresando poco a poco sin que el técnico alemán vaya a correr riesgos.

El preparador azulgrana, además de recuperar a Eric García tras la sanción que le dejó fuera del duelo de semifinales de Copa del Rey, ha incluido a varios futbolistas del filial para completar la lista. Con Diego Kochen como tercer portero, Tommy Marqués tapará una semana más la baja de Frenkie mientras que Álvaro Cortés y Xavi Espart impedirán que la zaga se quede corta de efectivos.

Convocatoria del Barcelona para medirse al Athletic, con Lewandowski

Porteros: Joan García, Wojciech Szczesny, Diego Kochen.

Defensas: Joao Cancelo, Ronald Araujo, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Álvaro Cortés, Xavi Espart.

Centrocampistas: Marc Bernal, Marc Casadó, Pedri González, Fermín López, Dani Olmo, Tommy Marqués.

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski, Ferran Torres, Marcus Rashford, Roony Bardghji.