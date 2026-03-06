Hansi Flick confirma rotaciones, pone fecha a la vuelta de Gavi y no se moja con la renovación de Lewandowski

Saray Calzada 06 MAR 2026 - 13:17h.

Hansi Flick habló del paso adelante que va a dar Gavi de cara a reaparecer

Las posibles alineaciones de Athletic Club y FC Barcelona en la jornada 27 de la LALIGA EA SPORTS

Compartir







El FC Barcelona se enfrenta al Athletic Club. Los dos llegan tras haber perdido la oportunidad de remontar y coger un billete hacia la final de la Copa del Rey. San Mamés nunca es un escenario fácil, pero los de Hansi Flick saben que tienen que ganar para seguir manteniendo la distancia con el Real Madrid. El técnico alemán habló en rueda de prensa ante los medios de cómo llega el equipo y cómo afrontan este partido tras caer eliminados contra el Atlético de Madrid.

"El Athletic es un equipo fantástico, no será fácil, juegan en casa y será un equipo diferente. Mi equipo está bien, la atmosfera en el equipo es buena y los entrenamientos también bien", comentó sobre cómo afronta el siguiente partido.

El Barça se presenta con varias bajas, pero no quiere escudarse en eso. "Es algo que hay gestionar, es normal cuando hay muchos partidos. Al final, tenemos jugadores de La Masia de buena calidad y tenemos experiencia con ellos. Hay que gestionar la carga y quizá mañana jueguen otros futbolistas".

Hansi Flick y el posible regreso de Gavi

Robert Lewandowski es uno de los que llega tocado después del golpe que sufrió ante el Villarreal y le preguntaron si está disponible contra el Athletic. "Tenemos un gran objetivo esta temporada, con dos títulos por jugar, estamos centrados en esto. Lo que pueda pasar después ya veremos. Estamos muy contentos con Robert, mañana puede jugar. Veremos qué pasa. Es un fantástico, puede marcar 20-25-30 goles sin problemas".

Gavi parece que estar cerca de volver también, pero de momento aclaró que solo va a entrar en la dinámica del equipo. "Viajará con el equipo, pero no va a entrar todavía. Ha dado un paso más adelante. Quizá después del viaje podría volver más deprisa".

El que llega también entre algodones es Pedri tras salir de la lesión y Hansi Flick comentó que hay que gestionar los minutos del canario. "Puede jugar, pero veremos que hay más partidos en las próximas jornadas. Hay que gestionarlo. Está bien, para jugar, aunque hay que ver la gestión".

Le preguntaron por los descanso de Lamine Yamal. "Gestionar jugadores y minutos no es fácil. Ellos saben si juegan o no para gestionar los partidos. Tengo mis ideas y asumo la responsabilidad delante de los jugadores. Ellos deben gestionar también cómo juegan. Todo el mundo debe saber exactamente cuantos minutos jugarán o cuantos descansan. Así, entran al campo sabiendo si juegan 45 minutos o 60 lo deben dar todo. Es cómo a mí me gusta gestionar al equipo y quizá a ellos también".