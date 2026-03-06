Asís Martín Bilbao, 06 MAR 2026 - 06:51h.

El de Bilbao es el siguiente partido a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey

La vida es así de caprichosa. Los dos perdedores de las semifinales de la Copa del rey se miden este sábado en el estadio de San Mamés (a las 21.00 horas) en un nuevo encuentro clásico de LALIGA EA Sports. El Athletic Club de Ernesto Valverde y el FC Barcelona de Hansi Flick van a tratar de olvidarse de su adiós a la Cartuja con un partido a cara de perro, correspondiente a la jornada 27 del campeonato, que llega con el aliciente añadido del pique que viven ambas entidades tras los varios escarceos culés para intentar fichar a Nico Williams.

Y además, es que los tres puntos de Bilbao son realmente importantes en sí mismos. El Barça, bastante castigado por las bajas, quiere aprovechar los temblores del Real Madrid para volver a poner la directa hacia el título estando en cabeza de la tabla con 4 puntos de ventaja, mientras que los rojiblancos (tras empatar en Vallecas) quieren apuntalar sus opciones europeas sin dejarse ya demasiados puntos en casa, porque los rivales por la UEFA Europa League y la Conference League no aflojan su ritmo.

Hay 3 jugadores apercibidos de sanción en la plantilla del Athletic (Paredes, Galarreta y Rego) y otros 3 en el Barça (De Jong, Koundé y Bernal)

Y este es el posible once de Ernesto Valverde con el Athletic Club en su choque de este sábado en San Mamés...

El técnico rojiblanco mantiene la baja segura de Nico Williams, Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egiluz; eso aparte de la ausencia por sanción hasta el 2 de abril de Yeray... en espera de que no haya alguna sorpresa de última hora en la última sesión de trabajo.

Ernesto Valverde podría apostar por un once con el alavés Unai Simón en la portería; con Andoni Gorosabel en el lateral derecho, más Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche; una sala de máquinas en la que irían Iñigo Ruiz de Galarreta (apercibido de sanción) y Mikel Jauregizar; para llegar en segunda línea estarían Iñaki Williams, Oihan Sancet y Unai Gómez o Alex Berenguer, quedando la punta del ataque bilbaíno para el enrachado atacante donostiarra Gorka Guruzeta, que querrá resarcirse de su 'desaparición' en Anoeta.

Este es el posible once de Hansi Flick con el FC Barcelona para la jornada 27 de LaLiga...

El preparador germano, que en 3 días debe medirse al Newcastle en la Champions, ha visto como la enfermería se le poblaba de inquilinos después de jugar contra el Atlético en Copa. El tulipán Frenkie de Jong es baja por una lesión en los isquiotibiales, Andreas Christensen sigue tocado en su rodilla, Jules Koundé se lesionó en el minuto 10 del partido ante el Atlético y encima Alejandro Balde se fue un problema en el bíceps femoral. Queda la duda de si Gavi estará ya para entrar al menos en la lista de convocados para Bilbao.

Flick puede salir en San Mamés con Joan García, el rival de Unai Simón para cierta prensa en el Mundial; con Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García y Gerard Martín en defensa; un centro del campo con Bernal, Pedri (tal vez más como suplente) o Fermin y Dani Olmo; quedando el despliegue ofensivo para un arrollador Lamine Yamal, Raphinha, que es el alma del equipo, y probablemente ya con Robert Lewandowski con una máscara protectora o si no, con Ferran Torres.