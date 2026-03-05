El despiste de Pellegrino Matarazzo con Ernesto Valverde al finalizar el partido

Celia Pérez 05 MAR 2026 - 10:17h.

El estadounidense estaba celebrando con sus jugadores

Cruce de piropos entre Athletic y Real Sociedad tras el derbi de Copa: "Un equipo del País Vasco luchará por el título"

La Real Sociedad se convirtió anoche en finalista de la Copa del Rey tras imponerse al Athletic Club en semifinales. Con el 0-1 obtenido en la ida en San Mamés y el 1-0 de Anoeta, los de Pellegrino Matarazzo han obtenido el pase a la final que hace soñar a toda una afición. Pitado el final, la euforia envolvió a todo el equipo donostiarra que festejó por todo lo alto un pase a la final que hasta hace unos meses parecía muy lejano.

La llegada del técnico estadounidense ha conseguido dar un giro radical al equipo y hacerlo soñar con cotas mayores. La realidad es que su trabajo es encomiable y se se ha metido de lleno en la cultura txuri urdin. Vive cada partido con intensidad y buena muestra de ello es la celebración del pase a la final de la Real Sociedad. Tras ganar al Athletic, se fue a celebrar con los suyos y se no se dio cuenta de que Ernesto Valverde estaba esperando para saludarlo. Un despiste que captaron las cámaras de RTVE tras finalizar el encuentro.

La camiseta de los jugadores de la Real Sociedad en honor al 'poliki, poliki' de Matarazzo

Hace poco más de un mes que Pellegrino Matarazzo sorprendía a todos en rueda de prensa con su primera respuesta en euskera. A la pregunta de si de si la Real podía comenzar a ilusionarse con disputar puestos europeos, el estadounidense respondió conciso: "Poliki, poliki (poco a poco). Mi enfoque en este momento tiene que ver con el rendimiento porque nuestro rendimiento nos dará la posibilidad de victorias. Es demasiado pronto para hablar de clasificación o fijar cualquier objetivo".

Y es cierto que la Real va poco a poco, pero las sensaciones que desprende el equipo provoca que sea inevitable que la ilusión desborde a toda una afición txuri urdin. Tal calado tuvo su primera respuesta en euskera, que tras conseguir el pase a la final, el club y jugadores han convertido su ya famosos 'poliki, poliki' en un lema. En redes sociales, la Real ha publicado una imagen de todos sus jugadores junto al texto "Poliki poliki aurrera beti" (poquito a poco, siempre adelante), a lo que también se unió la imagen de los futbolistas como Carlos Soler, Oyarzabal o Gorrotxategi, tras el partido con una camiseta de celebración en la que se podía leer exactamente el mismo texto.