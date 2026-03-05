Diego Páez de Roque Madrid, 05 MAR 2026 - 08:07h.

Figueroa Vázquez sí señaló el agarrón en Copa del Rey pero no el de Zubeldia a Muriqi hace unos días

David Sánchez alucina con la influencia de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad: "Jamás vi un efecto reactivo tan inmediato"

Compartir







La Real Sociedad consiguió su pase a la final de la Copa del Rey después de llevarse el derbi vasco en la vuelta de semifinales. Aunque logró un global de 2-0, el encuentro en Anoeta no quedó exento de polémica tras un muy comentado penalti de Ruiz de Galarreta sobre Yangel Herrera.

Cerca del minuto 85, con un córner a favor, el equipo donostiarra conseguía forzar la pena máxima tras el agarrón del '16' athleticzale al centrocampista venezolano. Eso sí, no se pitó en directo sino que tuvo que ser el árbitro VAR, Figueroa Vázquez, quien llamó a Soto Grado para que revisase la acción. Mikel Oyarzabal anotó el tanto terminando así de sellar el pase a la final.

Esta jugada fue muy reclamada por los futbolistas rojiblancos, que incluso la comentaron en la zona mixta. Los expertos arbitrales también se pusieron de acuerdo en que no era una acción en la que debiese entrar el VAR y que debía prevalecer el criterio del árbitro de campo.

PUEDE INTERESARTE Primer lío con el cambio de fecha de la final de Copa del Rey: el Atlético podría llegar perjudicado ante la Real Sociedad

El tirón de orejas a Figueroa Vázquez

A muchos aficionados le sorprendió la llamada desde la sala VOR por un agarrón, pero Iturralde González explicó el porqué de su intervención. El exárbitro, en la Cadena SER, contó que a Figueroa Vázquez le dieron un reciente tirón de orejas al no llamar al árbitro de campo en el pasado Mallorca-Real Sociedad por un agarrón de Zubeldia sobre Muriqi que debía haber sido señalado como penalti.

"Es curioso que Figueroa Vázquez viene de no pitar un penalti por agarrón a Muriqi en el Mallorca-Real Sociedad. Le dan un tirón de orejas y hoy lo pita", contó Iturralde González.

Además, esta fue una de las jugadas comentadas el pasado martes en Tiempo de Revisión. Desde el CTA explicaron que "la regla 12 indica que los agarrones ostensibles dentro del área constituyen penalti, y si la infracción es agarrar sin intentar disputar el balón, se considera DOGSO por evitar una ocasión manifiesta de gol sancionada con tarjeta roja".

En ese caso, para el CTA fue "un agarrón claro, punible, donde el balón estaba a plena disposición del delantero que claramente había ganado la posición", por lo que sí debería haber entrado como hizo ayer en la Copa del Rey.