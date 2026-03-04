Asís Martín 04 MAR 2026 - 23:21h.

El uno por uno del Athletic en la semifinal de Anoeta: sin fútbol no se llega a finales

Los leones han caído en la semifinal de Copa disputada ante la Real Sociedad en Anoeta

BilbaoEl jugador y capitán del Athletic Club Iñaki Williams pasaba por los micrófonos de Movistar tras lo que había sido la merecida eliminación de su equipo, rematada tras San Mamés al caer este miércoles en Anoeta ante la Real Sociedad en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey quedando apeados de la final de La Cartuja.

Un choque el de esta noche que ha terminado con un marcador de (1-0) ante los donostiarras con un gol de un polémico penalti que ha anotado Mikel Oyarzabal sobre el meta Alex Padilla. El mayor de los hermanos Williams explicaba al acabar que "no sé qué ha pitado realmente, creo que ha sido un agarrón a Yángel Herrera, no sé quien lo ha hecho...". Luego se extendería más en esa jugada que en realidad no cambiaba demasiado la eliminatoria.

Iñaki Williams no ha entendido el penalti a favor de la Real Sociedad en Anoeta ante el Athletic Club

"Ese tipo de agarrones los hay en todos los partidos y en todas las áreas y él (Soto Grado) me ha dicho que sí que es verdad, pues hostia o se pitan todos o no se pita ninguno, me decía el árbitro que eso de los agarrones hay que cortarlo. En todas las áreas hay ese tipo de agarrones, los dos se van agarrando y creo que hay incluso una falta a Aymeric Laporte, en todas las áreas pasa eso pero..., " lamentaba Iñaki Williams.

"Es muy difícil sacar conclusiones de hoy, pero no es excusa porque no hemos sido capaces ni de chutar a puerta más allá de que nos metan el gol en el 84. Nos ha faltado colmillo y hemos estado precipitados por ansiedad o ese exceso de ganas de cuando las cosas no te salen bien y quieres agradar a tu afición. Nos ha faltado pausa... pero peor de lo que hemos estado no vamos a estar".

La temporada no ha terminado, el vestuario es un funeral, queríamos todos ir a Sevilla a pelear por un título, es jodido para todos pero tenemos el reto de volver a Europa Athletic Club

"Ha costado mucho, estamos jodidos y es una lástima, queríamos esa final en Sevilla pero nos vamos jodidos y toca tragar ahora" narraba en la televisión. "Duele porque es nuestro eterno rival y porque la temporada es difícil, queríamos darle una alegría a los athleticzales y no hemos estado a nuestro nivel en la eliminatoria".

Mensaje del capitán a la afición del Athletic antes de recibir al Barça en San Mamés

"Qué voy a decir, llevamos toda la temporada hablando. Es jodido para todos. Somos los primeros que sabemos que la temporada está siendo complicada, las cosas no nos están saliendo, pero la afición siempre está ahí apoyando. Ya habrá tiempo para hacer juicios, que sigan animando como están haciendo y a final de temporada nos digan lo que tienen que decir".

"Ahora viene el líder. Hemos visto el buen momento de forma que está, será complicado, pero no hay tiempo para lamentaciones. Toca levantar la cabeza, coger energía y seguir adelante".