Pablo Sánchez 05 MAR 2026 - 09:23h.

El audio VAR del polémico penalti que sentenció al Athletic ante la Real Sociedad: "Lo voy a pitar"

Respeto total entre ambos clubes

La Real Sociedad doblegó al Athletic en la semifinal de Copa y estará en Sevilla el próximo mes de abril. El doble enfrentamiento se decidió con dos victorias por la mínima para los txuri urdin en dos derbis apoteósicos. Las aficiones de uno y otro equipo fueron las protagonistas de ambos combates, además del respeto mutuo que han demostrado una vez más las dos entidades. Los mensajes que se regalaron en las redes sociales son el mayor ejemplo de ello.

El pitido final dio el paso a la fiesta en Anoeta. Jugadores y aficionados celebran el pase a la final mientras los rojiblancos se lamentaban de la oportunidad perdida. El resultado final no fue excusa para que el Athletic no felicitara a la Real por la victoria. El club, a través de las redes sociales, aplaudió la gran eliminatoria que habían disputado y felicitó al rival por su clasificación.

"Enhorabuena Real Sociedad por conseguir un billete para la final de la Copa. Un equipo del País Vasco luchará por el título en Sevilla", dijo.

La respuesta de la Real Sociedad

En medio de la fiesta, la Real no se olvidó de su eterno rival y mucho menos tras las palabras dedicadas. Por ello, contestó con otro bonito mensaje. "Gracias, tuvimos un gran play off. Mucha suerte para la temporada".

El partido de vuelta en Anoeta volvió a ser un ejemplo de respeto entre ambos clubes. Un duelo que no estuvo exento de polémica, aunque arbitral. Soto Grado terminaría señalando, a instancias del VAR, un penalti para la Real que fue decisivo para sentenciar la eliminatoria. La jugada dejó muchas dudas en el bando athleticzale y que se encargó de criticar la decisión tras el encuentro. El tanto de Oyarzabal desde los 11 metros selló una eliminatoria en la que ya partían con la ventaja de la ida.