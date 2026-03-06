Joaquín Anduro 06 MAR 2026 - 18:21h.

El Athletic Club recibe este sábado al Barcelona en un partido en el que Ernesto Valverde buscará que los suyos pasen página tras caer ante la Real Sociedad en las semis de Copa del Rey. El técnico extremeño, además de los nombres propios de la plantilla, ha valorado los numerosos peligros del equipo azulgrana tras las dos goleadas encajadas esta temporada y ha respondido a las críticas por parte de la afición athleticzale.

Ernesto Valverde, en la previa del Athletic-Barça

Revancha en el tercer partido ante el Barça tras dos goleadas: "Nos gustaría, desde luego, pero tengo la sensación de que todo el mundo tiene ganas de revancha contra el Barcelona porque siempre, generalmente, no suele tener miramientos con los rivales. Lo que pasa es que es difícil porque, si te ganan, es por algo. Si te ganan con resultados abultados es por algo y es porque son el actual campeón, el mejor equipo de la temporada hasta ahora y el candidato a volver a ganar LALIGA. Eso significa algo, claro.

Qué le preocupa más a Valverde del Barça: "La respuesta más corta sería lo que menos. El Barcelona tiene una forma de jugar muy clara: te marca prácticamente la forma de jugar que tienes que tener tú con ellos porque arriesgan mucho con la línea muy arriba y tienes que saber solventar esa línea. Lo que pasa es que luego, ellos te dan una opción que es esa, pero luego, tienen un caudal ofensivo muy difícil de parar. Tienes que estar atento a todo, a la parte defensiva obviamente porque, si no defiendes bien, no tienes nada que hacer y, aunque defiendas bien, es posible que también tengas dificultades. Y luego, tener que ser muy certero en las posibilidades que tú tengas porque ellos es verdad que conceden algunas opciones pero luego no es tan sencillo materializarlas".

El Barça, ¿mejor entre la eliminación de Copa y el Newcastle?: "Lo podemos decir después del partido, no sabemos. Está claro que ellos tienen más objetivos aparte de LALIGA, que es la Champions. En la Copa ya están eliminados igual que nosotros pero han tenido un día más de margen. Todos tenemos nuestros problemas, ellos el otro día perdieron dos jugadores por dos lesiones y también vienen de tener una lesión con Frenkie de Jong. Lo mismo que nos pasa a nosotros durante la temporada les pasa al resto de equipos porque el calendario aprieta y es duro. Nosotros la semana que viene ya no jugamos pero ellos tienen que volver a jugar. Esta semana, este partido ahora nos venía en principio pasado mañana que nos daba un día más de margen pero con el cambio nos hemos quedado ahí un poco sin descanso. Pero, en cualquier caso, no sé si pensarán en el partido del martes con el Newcastle pero está claro que también están enfocados en LALIGA".

Oportunidad de tomar impulso: "Desde luego. Aquí han venido equipos también fuertes. Ha venido el Madrid y también tuvimos un partido difícil contra ellos pero han venido el Arsenal, el PSG, el Atlético... Hemos jugado partidos duros y ha sido un impulso anímico incluso el del Arsenal que perdimos porque lo afrontamos bien. Mañana tenemos que buscar eso, el que es una buena oportunidad para nosotros a pesar de la decepción de esta semana de no llegar a la final de Copa. El poder rehacernos, el poder encontrarnos bien en el campo, el poder darnos una satisfacción dentro de la dificultad que tiene y sabiendo cómo se las gasta el Barcelona. Lo hemos visto nosotros en los partidos que hemos tenido, tenemos que aprender también un poco de eso".

La mayor clave individual del Barça: "Has dicho tres (Lamine, Pedri y Raphinha) que son jugadores fundamentales y además brillan por sí mismos. No sé, es difícil elegir entre Lamine, Pedri, Raphinha o Fermín. También hay un jugador que les aporta muchísimo como Cubarsí. Hay muchos para elegir. Desde luego que si está Pedri o no está, Fermín o Lamine... Lamine está en un momento de forma extraordinario. No podría elegir".

Respuesta de San Mamés tras la eliminación en Copa: "Les espero como siempre: dispuestos a vivir un buen partido y lo que tenemos que hacer es espera nosotros de ellos, sino nosotros dar para que ellos estén con el equipo. Todavía tenemos cosas que hacer en LALIGA y nos quedan todavía partidos importante.as Obviamente, lo dije el otro día cuando cualquier eliminación siempre es una decepción pero es que nos encanta llegar a las finales y poder ganarlas. Hemos ganado una hace poco pero otras hemos perdido. Es lo que tiene el juego y el fútbol, a veces somos mejores que los rivales y, a veces, no".

Críticas desde la afición: "No suelo estar muy encima de ello, la verdad. Acepto que en el fútbol sólo vale ganar y los entrenadores estamos aquí para que nuestro equipo gane. Entonces, cuando no ganas, siempre hay críticas. Está asumido desde siempre".