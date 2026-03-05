Desmarcados: Es triste ver a un Athletic merecidamente echado de la Copa por una Real ramplona

El periodista Patxi Arteta une crítica e ironía para explicar lo sucedido en Anoeta

Cómo tendré que estar de ánimo para escribir lo que muchos y muchas de los asiduos a ElDesmarque van a leer. Conociendo como conocen mis nunca ocultados sentimientos athletitzales, pensarán que he tenido algún tipo de enfermedad y me he cambiado de equipo abandonando al Athletic Club.

Ayer, al finalizar el "simulacro" de partido, si lo comparamos con la otra semifinal que fue una oda a la entrega de un equipo, el FC Barcelona, por derrotar al rival que traía una considerable ventaja en el marcador y finalizar sin el premio de pasar a la final copera, quise dar las "gracias" a la Real Sociedad por mostrarnos aún más las carencias de nuestro querido Athletic Club.

Eskerrik asko donostiarras por no habernos eliminado ya en la ida y permitirnos soñar con una remontada. Athletic Club

Eskerrik asko por no decapitar al Athletic ante vuestra insultante afición...

No cortasteis la cabeza del león, porque el equipo que se esconde tras ese animal llegó a vuestro campo como si lo hubiese cogido, antes del viaje, el conocido asesino Jack "El Destripador". Acudió al envite sin cabeza, cola, corazón, melenas, piernas, garras, pulmones, genitales... Por no tener ni tuvo ni alma, ni espíritu y fue políticamente correcto. No dio una ni a derecha, ni de izquierdas y tampoco desde el centro.

Para que luego tengas que oír que es un equipo de marcada ideología política. Desde luego, la noche del miércoles en el campo de Anoeta disiparon esas aseveraciones. La única parte de la anatomía del Athletic que apareció fue la mano que alguien desde un monitor vio agarrar a un rival y os sirvió para -de penalti-marcar el gol de la victoria y el camino expedito para que vayan sus seguidores y seguidoras a dejarse sus ahorros en Sevilla.

Eskerrik asko gipuzkoanos por hacerme ver que los que más intensidad pusieron sobre el césped, en eso están bien aleccionados cuando juegan contra nosotros, vuestros "canteranos" Soler, Guedes, Sergio Gómez, Yangel Herrera, Oskarsson... a los que les iba la vida ante un rival que salió muerto al campo.

Eskerrik asko a la entidad de la capital vasca más cercana a la frontera con Francia, por presenciar como los árbitros, tras estar oyendo tres semanas seguidas a todas las horas del día desde el partido de ida lo de la famosa mano no pitada a Aymeric Laporte y las ayudas de los trencillas desde entonces a los rojiblancos, mutaron su criterio y uno sobre la hierba fue un casero con bata blanquiazul y zapatillas y otro desde el video arbitraje, que vio algo que nadie observó ni reclamó.

Ya podéis llevarlos de sidrería e invitarlos a la tamborrada o darles el Tambor de Oro de la ciudad.

No influyeron en el resultado porque el Athletic fue muy inferior a vosotros en San Mamés y en vuestro feudo. Sois justísimos finalistas. Y por último, también daros las gracias porque debido a vuestras muestras de ánimo a vuestro jugadores al grito de "bilbaíno el que no bote" habéis logrado algo insólito en mí: que sea rojiblanco en la final pero de un equipo que no es el mío a pesar de la coincidencia cromática de su camiseta y tener un impresentable cuando se refiere al Athletic como 'el Bilbao' como entrenador.

Si luego el destino os otorga la victoria y conseguís una copa más para adornar, ocupar los múltiples huecos vacíos en vuestra vitrina de trofeos, mejor pero no pongáis el trofeo tapando el único título del fútbol estatal que el Athletic no ha logrado en sus 126 años de limpia y ejemplar trayectoria: el de campeones de Segunda. También los trofeos menores merecen ser enseñados a los que desconocemos de qué color y tipo son.

.- Por Patxi Arteta, Periodista