BilbaoSe acerca el final del primer mandato del presidente Jon Uriarte. En estas mismas páginas de ElDesmarque se dio la primicia de que iba a presentarse hace 4 años. También se narró el proceso electoral, su planteamiento basado en un gran director deportivo, su aparición y lapidación, la zozobra electoral con comunicado fantasma de retirada, o el recurso último a quien, como siempre, le toca sacar las cosas adelante. Hablo de Ernesto Valverde.

Ganó Uriarte de goleada, y lo del director deportivo de relumbrón pasó a la reserva. Aquí el valor sólido era Valverde. Sin relumbrón, pero con hechos. Se anunció para el Athletic un fútbol Rock&Roll. Y fue sonando. El primer año, octavos en Liga, más unas emocionantes, aunque luego tristes semifinales de Copa. Pero no decepcionantes, porque el fútbol era lo prometido, puro R&R.

El siguiente año, la Copa y la emoción desbordada en la calle. Y quintos en Liga. Para mí, en esa segunda temporada se produjo uno de los pocos aciertos en fichajes, la incorporación de Iñigo Ruiz de Galarreta, porque con su capacidad de crear y hacer circular rápido el balón, hizo mejores a sus compañeros. Puso el ritmo.

La tercera temporada, semifinal de Europa League y clasificación para Champions. Y una fase final de temporada en la que ya se adivinaban síntomas de extenuación. Creo que fue mérito de los jugadores entregarse hasta el agotamiento, y de Valverde adaptarse tácticamente. Como muestra, aquellos balonazos en largo al pobre Maroan Sannadi para que se pegara contra todos y diera aire al equipo.

Aquellas señales se fueron confirmando. Se fueron acumulando desde esta pretemporada las calamidades y desaciertos en forma de lesiones, bajas formas, fichajes fallidos, sanciones, fallos burocráticos, que han generado una situación muy complicada.

El mismo presidente del Athletic Club, del Rock&Roll bajó su ambición a la balada triste de los 42 puntos...

En mi opinión, Ernesto Valverde ha sido una vez más el bote salvavidas del Athletic, porque con un equipo plano, ha competido dignamente en Champions y ha llegado a semifinales de Copa. Y con posibilidades hasta el final, hasta el momento en que los sempiternos lloros arbitrales realistas fueron escuchados y les regalaron su tradicional 'penaltito' contra el Athletic.

La pregunta es, ¿y ahora qué? Hay quien apunta contra Valverde, que es lo fácil porque es uno. Por otra parte Valverde nos acostumbra a un nivel alto de logros, a sacar lo mejor del grupo, y eso lleva a que lleguemos a vivir con desapego una semifinal de Copa.

Tiene que ser duro para él, y dudo bastante que piense en seguir una temporada más.

Pero personalmente tengo más claro que nunca que Ernesto Valverde es lo mejor para el Athletic

Pienso ya en una temporada 2026/27 con jugadores recuperados, otros jóvenes consolidados, cedidos de vuelta, y algún refuerzo puntual, y a mi me parece ilusionante. Con Europa o sin Europa.

De los que forman el Athletic, a quien más echaremos en falta cuando no esté, será a Valverde.

Al tiempo.

.- Por Gonzalo Arroita Berenguer, Letrado y Urbanista. Experto en Patrimonio y consultor de Naciones Unidas y Cátedra Unesco