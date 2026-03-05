La polémica comparación con el penalti sobre Yangel Herrera y el no pitado a Muriqi con el mismo VAR: "Le dieron un tirón de orejas"

El Athletic encara ya el Clásico ante el Barça de este sábado en San Mamés sin apenas descanso

BilbaoEl Athletic Club de Ernesto Valverde no jugará la final de Copa de La Cartuja tras caer de nuevo en Anoeta frente a la Real Sociedad con un polémico penalti transformado por Mikel Oyarzabal. Pero lo cierto es que la escuadra de San Mamés nunca ha parecido cerca de poder eliminar a los donostiarras que se limitaron a que no pasase nada.

Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas de ese segundo encuentro jugado en Anoeta que terminaba con un marcador de (1-0) cuando ya hay que encarar la visita de este sábado del líder de LALIGA, el FC Barcelona, a la Catedral en un partido muy complicado.

Borja Conde

Eliminados con un partido horrible, sin juego, sin llegada, sin fútbol... así es muy difícil, por no decir imposible, remontar una eliminatoria. Y además, te muestras absolutamente conservador y te encomiendas a un milagro de última hora, pues ya sabes lo que te espera. Perder. Y si además, te pitan un penalti en contra por medio del VAR, absolutamente increíble, haciendo buenas las lágrimas permanentes del equipo de San Sebastián, y han calado en el estamento arbitral. Alucinante. Era el trigésimo quinto agarrón en las áreas, obviando uno clarísimo a Laporte, pero este sí lo pitas, después de seis minutos de revisión minuciosa del trencilla de despacho. Bien Soto Grado y bien Figueroa Vázquez. Misión cumplida.

Pero esto no puede ocultar el pobrísimo juego del Athletic a lo largo del partido, en un planteamiento muy discreto por parte de Valverde, intentando hacer un encuentro largo, que no ocurriera nada. Y eso no da para ganar. Es claramente un fin de ciclo, por agotamiento de ideas, de intensidad, de motivación, de liderazgo. Nadie esta temporada ha transmitido el mensaje de que "se puede".

Y el equipo ha captado ese mensaje negativo, conformista, ramplón. El Athletic, si quiere ganar, debe ser un equipo intenso, veloz, potente... Y ahora mismo no lo es. Y la opción no debe ser "nadar y guardar la ropa", porque no tenemos ni la calidad ni la plantilla para eso. Ya lo dijo Unai Simón el sábado, que fue un preludio de lo que hemos visto hoy.

Felicitar a la Real Sociedad que ha sido superior en la eliminatoria, sobre todo en San Mamés, y a intentar recuperar moralmente a este equipo para que no caiga en picado en lo que queda de temporada, que es un riesgo evidente. Ya lo hemos vivido otras veces.

Mikel Bizar

No hemos merecido nada. Y no pongo como excusa el penalti que no fue. Bueno un poco sí, y es que parece que hay que llorar para que te hagan un poquito de caso. En lo que a fútbol se refiere, para ganar hay que chutar a gol. Con fe. Y segundo el banquillo debe acertar, tal y como ha hecho Matarazzo, que cuando se ha visto superado ha hecho dos cambios y nos ha vuelto a secar.

El equipo mal y Valverde peor, que ha hecho cosas incomprensibles para mí. Aunque lo que digo siempre, solo él sabe lo que tiene cada jugador en la cabeza. El cambio de Sancet, el no cambiar a Berenguer, el portero, que no digo que sea malo, pero es que no nos da lo que Simón, que juega más adelantado y actúa hasta de tercer central, aparte del respeto que impone. No entiendo dejar al mejor del equipo en estos partidos tan importantes.

La Real nos ha ganado con muy poco, han dudado y no se han fiado y no hemos sabido jugar contra tanto. Aún así, es justo finalista. Fue muy superior en San Mamés y hoy no han necesitado nada, bueno, que les devolviesen lo que decían que en San Mamés les quitaron. A ver cuando nos toca a nosotros, ya que no jugamos a nada, que nos echen una mano por lo menos.

Deme Eguia

El equipo que jugará la final de la Copa, no seremos los del Athletic, son los del San Sebastián porque nos han ganado los dos partidos, demostrando que tienen mejor plantilla y mejor equipo que el nuestro, el Athletic.

El Athletic se ha presentado en Anoeta con una alineación reconocible y en los primeros cinco minutos, nos ha abierto los ojos como platos, porque parecía que íbamos a por ellos, pero eso es lo que ha durado, cinco minutos.

Pasado ese tiempo el San Sebastián, dominaba el juego y amparándose en el victimismo que han mostrado durante ésta semana en relación a la posible actuación arbitral, con protestas airadas de la grada, en las disputas entre jugadores, el colegiado, muy sibilina mente, siempre barría para el de casa y las tarjetas, para los visitantes.

No se ha perdido por el árbitro, se ha perdido por un planteamiento cobarde donde en el primer tiempo no hemos tirado entre los tres palos y donde la calidad técnica de nuestros jugadores deja mucho que desear.

Lo que también se mostraba en estas disputas es que los jugadores del San Sebastián, aunque muchos, no son de su cantera, cuando disputan partidos contra el Athletic, muestran más ambición, más intensidad, más garra y en definitiva mas juego que los nuestros.

Se ha perdido el partido y la eliminatoria, pues quizás es mejor no ir a Sevilla, este Athletic no está para exhibir su juego en acontecimientos de mucho escaparate, se nos ven las costuras del traje.

Supongo que os habéis percatado de mi falta de empatía con el equipo de Gipuzkoa, pero el sábado estuve en Ordizia y hablando con un seguidor del equipo guipuzcoano en dos ocasiones le tuve que indicar que nosotros somos el Athletic, no el Bilbao, hasta que le dije que ellos llevan una corona y dos eses en su escudo, y no le pareció bien que yo le denominase a su equipo como el San Sebastián.

Queda todo dicho, el 18 de abril, seguiré siendo rojiblanco.

Potxolo Artaburuak

Cuando llegas a una eliminatoria de vuelta en desventaja, no se puede ser tan cicatero en ataque y tan espeso en las demás demarcaciones. El Athletic se ha enfrentado a una Real bastante ramplona, pero que ha hecho más méritos que el Athletic para llegar a la final de Sevilla.

Han creído más en sus posibilidades y lo han hecho saber en su campo, sacando los colores a un rácano Athletic.

No se si habría que dar por finiquitada la temporada tras una Supercopa para olvidar, una copa con una actitud bastante deplorable, y una liga desesperante, solo maquillada por un febrero de rebajas, tras jugar contra todos los colistas.

Sinceramente, esperaba más del Athletic con el premio tan grande, sobre todo para la afición, que esperaba tras el pase, pero este no es el año. Zorionak Reala, espero y deseo que podáis dedicarle el triunfo de la final a Aitor Zabaleta.

Gorka Bizar

Merecido pase a la final del equipo txuriurdin que si nos dejó en el partido de ida vivos fue porque, como hoy, tampoco dan para mucho. Eso sí. Para más que nosotros. Dos minutos duraron las ganas de ganar del Athletic, para que luego la Real se hiciera con el dominio del partido.

Tuvo que meter Oyarzabal de penalti, por un agarrón de los que hay mil, para que el equipo del Txingurri generara sus mejores minutos, pero ya era el minuto 85 y ni los 8 de descuento, ni 20 si hubiese dado, serían suficientes para haber metido siquiera algo de miedo.

Seguimos siendo una caricatura del equipo que la temporada pasada maravillaba, y nos quedamos fuera de la final de copa merecidísimamente. Ya solo queda centrarse en liga, por fin.

Raúl Guerrero

Pues hasta aquí el periplo copero del Athletic. No hubo remontada ni atisbo de, los rojiblancos pierden por la mínima en otro partido horroroso con un penalti de traca y no pueden volver a la cartuja a jugar otra final. La semifinal estaba complicada desde el partido de ida en San Mames en la que prácticamente dijimos adiós y aunque era difícil levantar un 0-1 en Anoeta, la fe nos llevaba a creer que podíamos levantarlo.

Nada más lejos de la realidad, el Athletic no ha hecho méritos para llevarse el partido y mucho menos para llegar a la final. Hoy la real no ha hecho su mejor partido, pero aunque se hubieran jugado 200 minutos, el Athletic no hubiera sido capaz si quiera de hacer un solo gol. Frustración en los athleticzales ante la eliminatoria que han realizado nuestros leones.

Está claro que este no es nuestro año, ni para la copa ni para Europa. Que año más complicado. La temporada que viene lo volveremos a intentar, ahora toca pensar solo en la liga e intentar acabar lo más arriba posible. Que tristeza.

Carmelo Rodrigo

Creo que a todos los athleticzales, antes del encuentro en Anoeta, el corazón nos cantaba un resultado y la cabeza, otro. Como casi siempre, ganó la razón.

Que el árbol de un penalti en contra de los que no se pitan prácticamente nunca, no nos tape el bosque de que el Athletic apenas ha acreditado merecimientos para llevarse el gato al agua. Y es que, no nos engañemos: sin ninguna ocasión clara y con un mísero chut a puerta con fundamento, a partido casi terminado, podrás empatar pero ganar, jamás.

En fin, que se ha evaporado la siempre deseada final de Copa, y con ella la mayor parte de las aspiraciones zurigorris de esta temporada. Solo resta terminarla sin problemas ligueros y, si cuadra, intentar colarse al menos en Conference, aunque solo sea por una pura cuestión económica. Si no, el déficit en el ejercicio próximo estará garantizado.

Borja Osorio

Otra decepción más a sumar en una temporada paupérrima. Un Athletic indolente y mediocre se ha plantado en San Sebastián con un planteamiento indigno de una semifinal que había que remontar, parecían los primeros 5 minutos que sí que iban a por el partido, pero ha sido un espejismo, la Real sin hacer nada del otro mundo ha maniatado a los rojiblancos sin demasiado esfuerzo y así es imposible.

Futbolistas ya no solo fuera de ritmo, sino también técnico, ver a Sancet en el campo es un drama, o a Iñaki... O a Guru deambulando solo arriba, los medio centros “missing”, a Jaure fundido y Rego no acaba de dar el salto que necesita, blando y “escondido”, Laporte no justifica su fichaje y así uno por uno.

El segundo tiempo ha sido un monólogo de un querer y no poder... alguien tiene q tener responsabilidad sobre el desastre de temporada que llevamos. No es de recibo todo lo que está rodeando a este equipo desde agosto... lo que mal empieza (Yeray)… mal acaba.