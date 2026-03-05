Y encima el Barça en San Mamés, cuando el dentista te viene a ver a casa

Desmarcados: Es triste ver a un Athletic merecidamente echado de la Copa por una Real ramplona

El Athletic Club no ha ganado ninguno de sus últimos 12 partidos ante el FC Barcelona en LaLiga

Son muy duras las críticas que está recibiendo el Athletic Club, su técnico Ernesto Valverde y la plantilla de jugadores después de ser eliminados en semifinales de la copa del Rey. Algo que puede pasar, pero sobre todo hay dolor entre los athleticzales por la mala imagen ofrecida en los dos compromisos perdidos ante la Real Sociedad del 'eufórico despistado' Pellegrino Matarazzo.

Y como las desgracias nunca vienen solas, en medio de este ambiente de profundo pesimismo que hay en Bilbao, en general durante toda esta aciaga temporada, el líder de LALIGA EA SPORTS, el FC Barcelona de Hansi Flick, visita este sábado San Mamés en la jornada 27 del torneo.

La verdad es que si las sensaciones son bastante derrotistas, qué decir de los números que tienen los últimos compromisos contra los blaugranas, el club que se ha convertido últimamente en el enemigo íntimo de los bilbaínos después de los diferentes enfrentamientos que ha habido por el intento de fichar a Nico Williams por parte de Joan Laporta.

El Barça se viene cebando con el Athletic Club en los últimos tiempos

De entrada, el Athletic no ha ganado ninguno de sus últimos 12 partidos ante el FC Barcelona en LaLiga (2 empates y 10 derrotas), desde un triunfo por 1-0 con Gaizka Garitano en agosto de 2019, y se ha quedado sin marcar en siete de sus últimos ocho duelos ante los azulgranas en la competición (1E y 7D).

Además el Barcelona ha puntuado en 10 de sus últimas 11 visitas ante el Athletic en LaLiga en San Mamés (7V, 3E y 1D), ganando en su último encuentro en San Mamés en mayo de 2025 por (0-3). No suma el conjunto blaugrana dos triunfos ligueros seguidos fuera de casa ante los rojiblancos desde una racha de cuatro triunfos entre 2015 y 2017.

Y ya para rematar, el FC Barcelona se ha impuesto en sus últimos cinco enfrentamientos ante el Athletic Club entre todas las competiciones con un balance de 16 goles a favor y tan solo uno en contra. Solo una vez el conjunto azulgrana ha logrado mas victorias seguidas ante los leones y fue entre 1989 y 1992 (10).

También hay calvario para Ernesto Valverde, quien ha dirigido a ambos equipos...

Ernesto Valverde ha perdido 15 de los 19 partidos que ha dirigido con el Athletic Club ante el FC Barcelona en LaLiga (sólo 1 victoria y 3 empates), el registro más alto de derrotas ante un mismo adversario en el banquillo rojiblanco en toda su trayectoria en la competición.