Fran Fuentes 06 MAR 2026 - 17:46h.

Ernesto Valverde lo ha confirmado en sala de prensa

Hay quien vive fingiendo que la esencia vasca es la suya y no la del Athletic

El Athletic Club tendrá una baja importante en defensa de cara al partido frente al FC Barcelona. Y es que incluso Ernesto Valverde lo ha confirmado en sala de prensa: el jugador está lesionado y no podrá estar disponible para el encuentro. Hablamos de Aitor Paredes, quien ya tuvo que ser sustituido frente a la Real Sociedad y que se perderá el trascendental duelo en San Mamés. Eso sí, habrá que esperar todavía a conocer el parte médico del club para saber qué tiene exactamente o estimar cuánto tiempo pasará de baja el central arrigorriagarra.

Así lo desvelaba Ernesto Valverde en sala de prensa, metiéndole en el saco de los jugadores con problemas: "En lo físico, obviamente, tenemos que ver cómo están los jugadores. No tenemos mucho margen, un día menos que ellos. Tenemos a algún jugador ahí tocado como el caso de Paredes, que no va a poder estar seguro. Los otros los tenemos que valorar ahora. El otro día arriesgamos mucho con Galarreta, a ver cómo se encuentra y a ver cómo se recuperan otros jugadores de los golpes y del esfuerzo", reconocía.

Eso sí, en principio se trataría de una fuerte contusión, pero nada más: "Fue en el partido del otro día. Tuvo un golpe tremendo, muy fuerte y no va a poder estar. De hecho, ya en el descanso estaba con problemas y aguantamos un poco más pero ya después tuvo que salir". De todos modos, cabe tener prudencia con estas situaciones, ya que quizá detrás del golpe haya más. No lo sabremos hasta que no se conozca el parte médico del futbolista. Lo que sí sabremos es que el partido frente al Barcelona no lo jugará, por lo que, presumiblemente, Ernesto Valverde formará una pareja de centrales compuesta por Dani Vivian y Aymeric Laporte casi con total seguridad.