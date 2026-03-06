Joaquín Anduro 06 MAR 2026 - 18:12h.

Ernesto Valverde responde a los peligros del Barça y a las críticas de la afición del Athletic: "Está asumido"

El Athletic Club afronta apenas tres días después de caer ante la Real Sociedad en Copa del Rey un partido ante el Barcelona que sirve como una oportunidad de pasar página perfecta a pesar de la dificultad. Ernesto Valverde, que no podrá contar con Aitor Paredes, ha hablado sobre cómo están los futbolistas, sobre la competencia de Robert Navarro y la del lateral derecho, donde Vivian fue titular en Anoeta.

Estado de ánimo de la plantilla: "Es cierto que teníamos ilusión por pasar porque el premio era muy jugoso, el llegar a una final, y no hemos pasado. Es una decepción, lo entendemos, para nosotros también. Pero dicho esto, cuando empiezas una competición hay un momento en el que, o llegas a la final y la ganas, o siempre te vas a llevar una decepción. Puede ser en la primera eliminatoria, segunda, tercera, semifinales o final. Hemos llegado hasta las semifinales y hay que aceptar los méritos del rival. Tenemos que continuar, siempre ha sido así".

Estado anímico tras el derbi y problemas con el juego: "En lo anímico, al final siempre necesitas partidos para poder rehacerte. Y en cuanto al juego, hay momentos en los que hemos estado más frescos en la temporada. Ahora, el otro día no hicimos un buen partido con respecto a lo que queríamos. Ellos estuvieron mejor pero también tenemos que saber que también influye lo anímico, que llevamos cinco partidos seguidos en LALIGA sumando con 11 puntos de 15 en un momento muy comprometido de la temporada y tenemos todavía cosas que hacer. Ni lo que está delante está lejos, ni lo que está detrás está lejos. Tenemos que mirar todas las partes y nuestro objetivo, desde luego, en este partido y los que vienen, es sumar y si puede ser de tres en tres, mejor, porque es lo mejor para todos sobre todo desde el punto de vista anímico para levantarnos".

Hueco para Robert Navarro y qué le falta: "Pues que le ponga el entrenador y él tiene que luchar por ser un jugador decisivo, que lo ha sido en determinados momentos de la temporada. Lo que tiene que tener es continuidad porque tiene más partidos y consistencia en su juego, tanto defensivo como ofensivo. Hay competencia y ha jugado bastantes partidos. Ahora tiene más competencia porque se han recuperado Iñaki, Sancet que ha estado tiempo fuera, Berenguer... Él tiene que luchar por eso".

Cómo encajan los tres laterales derechos usar a un jugador no específico ahí: "Pues no lo sé. Espero también una reacción en ese sentido. En cualquier caso, soy el entrenador y tengo que buscar soluciones. Somos un equipo que apostamos mucho por presionar, por un juego de ataque con el balón en campo contrario y tenemos que sacar partido de ello. No lo estamos sacando porque no estamos haciendo muchos goles. Necesitamos meter más goles y tener más situaciones de gol y esto también exige que nuestra defensa arriesgue. Somo un equipo que hemos mantenido nuestra portería a cero mucho tiempo el año pasado o el anterior y este año nos está costando. También tenemos que buscar soluciones, o yo tengo que buscar soluciones. Dentro de lo que hay, la competencia es la que es y en la competencia entran muchos jugadores. Yo tengo que elegir lo que creo que es mejor para el equipo".