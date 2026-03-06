Redacción ElDesmarque 06 MAR 2026 - 15:23h.

Los dos jugadores del Barcelona se divirtieron en el entrenamiento previo al partido contra el Athletic

Robert Lewandowski pone fecha a su decisión en el Barcelona: "No tengo presión"

BarcelonaEl entrenamiento del Fútbol Club Barcelona de este viernes dejó un momento gracioso entre Robert Lewandowski y Lamine Yamal. Tras la victoria, pero eliminación de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid del martes pasado, el buen rollo y las sonrisas han vuelto a Can Barça. El equipo catalán ya ha cambiado el chip y centra todos sus esfuerzos en el compromiso liguero de la jornada 27 de LALIGA EA Sports ante el Athletic Club, que se disputará mañana sábado 7 de marzo a las 21:00 en San Mamés.

Pedri está de vuelta

La sesión matinal en la Ciutat Esportiva Joan Gamper estuvo marcada por el frío y la lluvia. Los jugadores culés saltaron al césped muy abrigados con la mente puesta en la carrera por el título de Liga y los octavos de final de la Champions League frente al Newcastle. Uno de los futbolistas más observados fue Pedri, quien parece haber vuelto de su lesión a un gran nivel. El de Tenerife está volviendo poco a poco de su lesión y ya jugó los 90 minutos frente al Atlético de Madrid en el partido de copa. No se descarta que descanse en el encuentro liguero de este fin de semana y así pueda llegar en plenas condiciones al partido del martes que viene, la ida de los octavos de final de la Champions League frente al Newcastle.

Otro jugador que acaparó todas las miradas fue Robert Lewandowski, que ha entrenado con una máscara por la fractura ósea en la zona del ojo que tuvo contra el Villareal. El atacante fue baja en el partido de copa frente al Atlético de Madrid, pero completó la sesión con total normalidad y viajará mañana a Bilbao y estará disponible para Hansi Flick.

Lamine Yamal y Robert Lewandowski se divierten

El momento más gracioso del entrenamiento lo dejaron Lamine y Lewandowski. El veterano delantero polaco se acercó al de Rocafonda y, entre risas, le hizo la clásica broma de 'tírame del dedo'. Una escena tan inesperada como cómica que pilló desprevenido al extremo azulgrana y que le hizo reaccionar de una manera cuanto menos divertida. El crack español hizo el gesto de 'mal olor' mientras se alejaba del lugar.

El vestuario culé parece haberse recuperado de la eliminación de la Copa del Rey y ya pone la mirada en los siguientes encuentros. Hansi Flick no podrá contar con varios jugadores importantes para el partido de liga. Frenkie De Jong, Alejandro Balde y Jules Koundé estarán varias semanas alejados de los terrenos de juego y Gavi y Andreas Christensen siguen sin una fecha confirmada para su vuelta. El Barcelona entra en la fase más importante de la temporada con varias bajas en puestos importantes y el calendario está más apretado que nunca.