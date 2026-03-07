Ángel Cotán 07 MAR 2026 - 22:55h.

Lamine Yamal fue el más determinante de los culés

Alineaciones confirmadas de Athletic Club y FC Barcelona en la jornada 27 de la LALIGA: Selton titular en San Mamés

BarcelonaLa enésima genialidad de Lamine Yamal brindó los tres puntos al FC Barcelona en Bilbao. El fútbol, aunque complejo, te ofrece muchas opciones de éxito si cuentas con un portero de élite y un atacante determinante. Si a lo citado le sumas a Pedri en el medio, tienes muchísimo ganado. Estos tres fueron los más destacados en un equipo de Hansi Flick que no se libra de varios suspensos.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del FC Barcelona ante el Athletic Club y ponemos nota a su partido.

Joan García (9): Mucho trabajo en la primera mitad, pero resuelto con firmeza por el portero. Gran lectura en los centros laterales, atentísimo. Paradón ante Oihan Sancet en la segunda parte. Una vez más, entre los mejores del equipo.

Eric García (6): Esta noche, en el lateral derecho para suplir a Jules Koundé. Correcto encuentro, aunque le faltó atrevimiento en ataque.

Pau Cubarsí (7): Pese a las llegadas del Athletic, el central vivió relativamente cómodo, aunque rozó la expulsión en una mala decisión ante Iñaki Williams. Buen partido el suyo.

Gerard Martín (5,5): Puso en un aprieto a Joan García con un toque muy peligroso atrás que no aprovechó Selton. Correcto.

Joao Cancelo (6,5): Casi comienza el partido de la peor manera posible. Se la jugó y rozó el gol en propia. Y estuvo cerca de desquitarse en área contraria, aunque Unai Simón estuvo muy atento. Buen encuentro del lateral.

Marc Casadó (5,5): Intenso y aguerrido en los duelos. No le perdió la cara al partido, aunque cometió algún que otro fallo.

Marc Bernal (3,5): Sufrió ante el ritmo alto que propuso el Athletic en el medio, lo que provocó varias pérdidas del centrocampista. Le faltó imponerse con balón y fue sustituido al descanso.

Dani Olmo (4,5): Desaparecido en la primera mitad. Creció algo tras la reanudación coincidiendo con Pedri en el centro, pero lejos de su nivel habitual. Toque de atención.

Lamine Yamal (9): Aún con destellos de su calidad, hasta el descanso estuvo menos participativo de lo que acostumbra. Eso sí, no dejó de intentarlo, el que más en ataque. Acción de élite mundial en su gol. Un golazo como una Catedral. MVP.

Marcus Rashford (4,5): Intentó algo distinto arriba en el primer tiempo, pero le faltó finura. Se cayó tras el descanso y no le dio para aprobar.

Ferran Torres (4): Erró una clara ocasión en los primeros compases del partido. Por contra, estuvo a escasos centímetros de firmar un gol de bandera... de tacón. No fue determinante. Otra vez.

Los cambios de Hansi Flick en el Barcelona

Pedri (8): Al rescate del equipo al descanso. Muy protagonista en el golazo de Lamine. Otra vez cambiando el partido desde el banquillo.

Raphinha (5): Generó incertidumbre con sus carreras al espacio, pero sin pasar a mayores.

Robert Lewandowski (6): Asociativo, otra versión del killer que entendió lo que pedía el duelo de San Mamés.

Fermín López (6): Con las ideas claras sobre el campo.

Ronald Araujo (5): Cumplió.