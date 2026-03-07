Asís Martín Bilbao, 07 MAR 2026 - 19:46h.

San Mamés recibe al líder en un duelo de caídos en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey

Listos ya para resarcirse los dos equipos perdedores de las semifinales de Copa que se miden este sábado en el estadio de San Mamés (a partir de las 21.00 horas, Movistar+) en la jornada 27 de LALIGA EA Sports. El Athletic Club de Ernesto Valverde y el FC Barcelona de Hansi Flick van a tratar de olvidarse de su temprano adiós a la Cartuja con un partido que llega con varios alicientes añadidos. Por ejemplo el duelo en las porterías entre Unai Simón y Joan García con el Mundial 2026 de fondo, y el conflicto generado tras los intentos culés por intentar fichar al extremo Nico Williams.

El Barça quiere aprovechar el bajón del Real Madrid para volver a poner la directa hacia el título estando en cabeza de la tabla con 4 puntos de ventaja, mientras que los rojiblancos (tras empatar en Vallecas y perder en Anoeta) quieren apuntalar sus opciones europeas sin dejarse ya demasiados puntos en casa, porque los rivales por la UEFA Europa League y la Conference League no aflojan su ritmo.

El colegiado jienense José Luis Munuera Montero pita hoy en San Mamés y el madrileño Valentín Pizarro Gómez estará en la sala del VAR, el mismo del rodillazo en la cara del central madridista Antonio Rüdiger a Diego Rico, del Getafe.

Hay 3 jugadores apercibidos de sanción en la plantilla del Athletic (Paredes, Galarreta y Rego) y otros 3 en el Barça (De Jong, Koundé y Bernal)

Este es el once de Ernesto Valverde con el Athletic Club en su choque de este sábado en San Mamés: 5 cambios respecto a Anoeta...

El técnico rojiblanco, sin casi tiempo para recuperar fuerzas del partido del miércoles por la noche en Anoeta, mantiene las bajas de Aitor Paredes, Nico Williams, Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egiluz; eso aparte de la ausencia por sanción hasta el 2 de abril de Yeray.

El Athletic Club no ha ganado ninguno de sus últimos 12 partidos ante el FC Barcelona en LaLiga (2 empates y 10 derrotas)

Este es el once de Hansi Flick con el FC Barcelona para la jornada 27 de LaLiga...

El FC Barcelona, que ha puntuado en 10 de sus últimas 11 visitas ante el Athletic en LaLiga, llegaba a Bilbao sin Koundé, Balde, Christenssen ni Frenkie de Jong además, sólo tres días antes de visitar al Newcastle en los octavos de final de la UEFA Champions League.