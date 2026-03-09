Asís Martín Bilbao, 09 MAR 2026 - 12:49h.

El Athletic comparte su optimismo por la complicada lesión de Nico Williams: "No queremos correr"

El extremo del Athletic lleva varias semanas fuera de combate en tratamiento por la pubalgia

Aparte del opacamiento de Oihan Sancet, cuánto echa de menos Ernesto Valverde ("no podemos seguir así" dijo) y el Athletic Club esta temporada a Nico Williams, su extremo internacional que no ha terminado de poder coger ritmo ni sensaciones debido a esa molesta pubalgia que le lleva a mal traer durante todo el curso dejando chispazos de su categoría con cuentagotas.

Ahora mismo, el hermano menor de Iñaki Williams se tiene que conformar con ver a sus compañeros desde el palquito de jugadores debido a ese nuevo tratamiento externo que trata de remediar lo que ha sido un curso prácticamente perdido, al menos a nivel Athletic, ya que el temor de los athleticzales es que Nico vuelva en el tramo final y encuentre su momento más óptimo justo con la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la Selección Española de Luis de la Fuente.

Está trabajando fuerte. Todavía no está con nosotros y no podría decirlo pero hemos estado mucho tiempo sin Nico al 100% y eso nosotros no nos lo podemos permitir. eldesmarque.com

San Mamés tiene ganas de disfrutar con el verdadero Nico Williams y que impulse al equipo hacia Europa

De momento, este pasado sábado, con la llegada del líder de LALIGA EA Sports, el FC Barcelona de Hansi Flick, que ha deparado dos veranos de verdaderos culebrones intentando ficharle, el renovado futbolista rojiblanco (hasta el año 2035), estuvo muy presente en el pensamiento de los espectadores ante la llegada de la tropa blaugrana con su amiguete Lamine Yamal quien firmó un golazo letal por toda la escuadra de Unai Simón.

Han sido muchísimos los desencuentros entre ambas entidades y entornos, lo que ha deparado un ambiente caliente hacia la expedición culé en Bilbao, con una protesta enérgica de la grada zurigorri (desde el mismo calentamiento), tras haber aguantado muchas faltas de respeto y hasta ataques constantes al Muro de Lutxana-Barakaldo, del artista callejero Carlos López, con la efigie de los dos hermanos y algunos integrantes más de la familia rojiblanca.

La pega es que el momento deportivo del primer equipo masculino del Athletic no da para muchas cábalas, por lo que más allá de esa reprobación al conjunto de Joan Laporta, Deco, Massip, etc.… toca volver a sumar puntos, empezando por el sábado en Girona (14.00h.), ya que los leones de Ernesto Valverde sólo suman 35 puntos y el calendario es francamente duro (Girona, Betis, Getafe, Villarreal, Osasuna, Atlético,...).