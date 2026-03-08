Ángel Cotán 08 MAR 2026 - 10:19h.

El extremo acumula cinco encuentros sin participar

BizkaiaCinco partidos sin Nico Williams son muchos para este Athletic Club. Pese a la garra y orgullo mostrado en un piropeado San Mamés ante todo un FC Barcelona, Ernesto Valverde sigue echando de menos a su mejor extremo. Castigado por una pubalgia, el internacional español no se viste de corto desde el pasado once de febrero, prácticamente un mes.

Su entrenador, tal y como reconoció en sala de prensa, le necesita en el campo: "No podría decirlo pero lo que tenemos claro es que es verdad que llevamos sin Nico tres semanas pero es que anteriormente hemos estado mucho tiempo con Nico no al 100% y eso nosotros no nos lo podemos permitir".

La lesión de la estrella rojiblanca es complicada y va por sensaciones. Al igual que otros futbolistas nivel como Lamine Yamal o Antony, será el propio Nico quien marque los tiempos. Eso sí, desde el Athletic han compartido la última hora de la baja del atacante de los leones... y crece el optimismo.

El Athletic da la última hora de la lesión de Nico Williams

A pie de campo, y a escasos minutos del inicio del encuentro liguero ante el Barcelona en La Catedral, el club bilbaíno arrojó novedades sobre el estado físico de su jugador franquicia. En palabras de Mikel González, y ante los micrófonos de Movistar Plus, el Athletic se muestra más optimista al ser cuestionado por el futuro regreso del menor de los Williams.

El Director de Fútbol rojiblanco reconoció que no es un asunto sencillo: "Es un lesión complicada, a veces parece que va bien y otras que no te puedes mover. Con Nico apuras los plazos para aumentar la disponibilidad y lo hemos parado cuando hemos visto que hay que parar de verdad".

Eso sí, Mikel González reconoció que Nico evoluciona mejor de lo esperado en un principio: "Está trabajando con gente de confianza y buena. Hoy está aquí y va mucho mejor de los plazos marcados para su vuelta, pero no queremos correr riesgos".