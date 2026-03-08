Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Valencia CF

Las mujeres valencianas y el fútbol: un 5% por encima de la media española

Aficionadas en Mestalla
Aficionadas en Mestalla. LALIGA
ValenciaEste domingo, como cada 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, una jornada de lucha y reivindicación por la igualdad real de género, la justicia y los derechos de las mujeres en todo el mundo. Reconocido por la ONU en 1975, conmemora la lucha histórica de las trabajadoras, con orígenes ligados a las protestas laborales de principios del siglo XX en Nueva York. Aquella lucha laboral ha dado paso hoy en día a la búsqueda de la sensibilizzación sobre la igualdad de género, también combatir la violencia machista y reducir las desigualdades sociales, laborales, políticas y deportivas y el fútbol no es una excepción y ahí el fútbol valenciano va a la cabeza.

Aficionada del Levante UD
Aficionada del Levante UD. Levante UD

Así, en el informe de LALIGA que ponía de manifiesto que el Valencia CF es el club de LALIGA que más se transmite de padres a hijos, El estudio, elaborado por LALIGA, analiza cómo se vive y se transmite el fútbol en nuestro país, donde el 57% de los aficionados acude al bar al menos una vez al mes para ver los partidos y el 37% va al estadio con esa misma regularidad.

Aficionadas del Valencia CF en Mestalla
Aficionadas del Valencia CF en Mestalla. LaLiga

El dato que pone a Valencia en el podio de las mujeres

Entre quienes asisten al estadio, el fútbol vuelve a mostrarse como una experiencia compartida. La mitad acude con su pareja y el 46% lo hace en compañía de sus hijos. Además, arroja un dato que es especialmente relevante por lo que a las mujeres se refiere.

Aficionadas del Villarreal CF
Aficionadas del Villarreal CF. Villarreal CF

La Comunidad Valenciana (33%) es una de las tres que sobresalen (Baleares con 33,4% es la primera y Cantabria con 31% la tercera) por una mayor asistencia a los campos de fútbol acompañados de mujeres, donde la media nacional se sitúa en un 28,5%

Aficionadas del Elche
Aficionadas del Elche. Elche CF
