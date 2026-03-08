David Torres 08 MAR 2026 - 08:58h.

Es la segunda comunidad tras Baleares dónde más van al fútbol

Más que un sentimiento: El Valencia CF es el club de LALIGA que más se transmite de padres a hijos

Compartir







ValenciaEste domingo, como cada 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, una jornada de lucha y reivindicación por la igualdad real de género, la justicia y los derechos de las mujeres en todo el mundo. Reconocido por la ONU en 1975, conmemora la lucha histórica de las trabajadoras, con orígenes ligados a las protestas laborales de principios del siglo XX en Nueva York. Aquella lucha laboral ha dado paso hoy en día a la búsqueda de la sensibilizzación sobre la igualdad de género, también combatir la violencia machista y reducir las desigualdades sociales, laborales, políticas y deportivas y el fútbol no es una excepción y ahí el fútbol valenciano va a la cabeza.

Así, en el informe de LALIGA que ponía de manifiesto que el Valencia CF es el club de LALIGA que más se transmite de padres a hijos, El estudio, elaborado por LALIGA, analiza cómo se vive y se transmite el fútbol en nuestro país, donde el 57% de los aficionados acude al bar al menos una vez al mes para ver los partidos y el 37% va al estadio con esa misma regularidad.

El dato que pone a Valencia en el podio de las mujeres

Entre quienes asisten al estadio, el fútbol vuelve a mostrarse como una experiencia compartida. La mitad acude con su pareja y el 46% lo hace en compañía de sus hijos. Además, arroja un dato que es especialmente relevante por lo que a las mujeres se refiere.

La Comunidad Valenciana (33%) es una de las tres que sobresalen (Baleares con 33,4% es la primera y Cantabria con 31% la tercera) por una mayor asistencia a los campos de fútbol acompañados de mujeres, donde la media nacional se sitúa en un 28,5%