Aston Martin y Fernando Alonso seguirán igual de mal en China: "No hay tiempo"

Alberto Cercós García 08 MAR 2026 - 07:40h.

Fernando Alonso no pudo terminar la carrera en Australia y prevé un mismo resultado el fin de semana que viene en China

Uno por uno del GP de Australia de F1: Mercedes y Ferrari rozan el excelente, con Fernando Alonso y Carlos Sainz suspendidos

Compartir







Sin esperanza. Así está tanto Aston Martin como Fernando Alonso. El Gran Premio de Australia ha sido el inicio de una travesía que se antoja larga y eterna. Si bien todo lo sucedido en la carrera de Melbourne era esperado, ver la cruda realidad del AMR26 provoca un sentimiento de mucha impotencia. Ni siquiera la enorme salida del piloto español, que pasó de la decimoséptima a la décima posición en una vuelta, deja entrever una ligera mejora. Los problemas con Honda siguen su curso; las anomalías en la unidad de potencia, que han obligado a parar hasta en dos ocasiones a Alonso. Todo, para ver su abandono oficial tras solo 30 vueltas dadas al trazado australiano. Pero no solo es eso. La frustración augmenta cuando Alonso habla del futuro más cercano. Las nulas esperanzas puestas en China y en Japón son muy claras; y eso provoca que la agonía vaya a alargarse más de la cuenta.

Al apagarse el semáforo hubo una pizca de felicidad. Y es que Alonso, tras más de 20 años en la Fórmula 1, sabe a la perfección como sorprender. "La salida y las primeras dos vueltas fueron la parte más divertida de la carrera. Ser décimo durante dos vueltas fue inesperado. Pero las salidas no son nuestro problema, cuando todos los demás sufrían con el 'boost' o lo que fuera, nosotros tuvimos una primera vuelta limpia y una salida lo mejor posible. Después de eso estábamos fuera de posición así que caímos hasta el 17º. Vimos un problema en los datos y paramos el coche. Creíamos que lo habíamos reparado pero al volver a salir a pista apareció otro problema, así que paramos el coche por segunda vez", reflexiona en AS. "Sabíamos que iba a ser una carrera casi imposible de acabar. La vuelta 1 que es más de instinto que de motor, pues llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 me siento superior a ellos otra vez", añade en DAZN.

La tónica negativa seguirá en China

Pero la cosa no termina en Australia. Los problemas de Aston Martin y Honda perdurarán durante algún tiempo. Lo que está claro es que esta tónica de negatividad no desaparecerá en las próximas carreras. Alonso lo tiene claro: en China la historia será muy parecida. "Para China la verdad es que no hay tiempo, por eso tenemos que tener máxima precaución aquí, porque lo que tenemos es lo que vamos a correr en China. Luego para Japón igual hay alguna mejora ojalá y más repuestos. Para Japón creo que llegan más baterías y ahí podemos ya un poco forzar el coche sabiendo que podemos repararlo", cuenta el español.

PUEDE INTERESARTE Fernando Alonso no se merece este bochorno

"No habrá diferencias, está claro. Tendremos el mismo coche y la misma unidad de potencia la semana que viene así que espero otro fin de semana duro, pero no podemos rendirnos. Tenemos que seguir probando soluciones diferentes, sobre todo en el chasis, para tratar de entender mejor el paquete en general. Todavía no lo estamos optimizando por la falta de kilómetros que tenemos así que China será otra buena oportunidad", zanja Alonso.