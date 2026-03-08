Alberto Cercós García 08 MAR 2026 - 06:54h.

Estreno superlativo de Mercedes en Australia, con gran papel de Ferrari; los españoles, suspendidos

Pedro de la Rosa detalla el 'engaño' de Honda a Aston Martin: "Las vibraciones eran menores"

Compartir







George Russell se lleva la primera carrera de la temporada. El Gran Premio de Australia ha supuesto un nuevo inicio en la Fórmula 1, que da la bienvenida a esta era complicada y con mucho margen de mejora. Mercedes ha confirmado su claro dominio no solo este fin de semana, sino desde que empezaron los test de pretemporada. Junto a Russell, Kimi Antonelli cerrando un doblete muy importante para la escudería alemana. Ferrari han sido los únicos en poner en ciertos aprietos a los dos pilotos de Mercedes. Con Charles Leclerc en el podio y Lewis Hamilton en cuarta posición, los italianos lideraron por momentos la prueba de Melbourne. Sin embargo, la clara ventaja de Mercedes es muy grande. Ahora mismo son inalcanzables.

Por detrás cabe destacar la remontada de Max Verstappen y los problemas de fiabilidad de muchos equipos. Fernando Alonso solo pudo dar 14 vueltas y Lance Stroll tampoco terminó la carrera. Un inicio esperado y terrorífico para Aston Martin. En una mejor situación, Carlos Sainz. El madrileño, con Williams, también sufrió y solo pudo terminar en decimoquinta posición. Otros como Isack Hadjar o Valtteri Bottas no pudieron terminar por esos problemas de fiabilidad en Red Bull y Cadillac. Inicio muy complicado para la gran mayoría de equipo.

Uno por uno de los pilotos en el GP de Australia

George Russell (1º): 9'5. 'Pole' y victoria en Australia. Fin de semana sublime del piloto de Mercedes, que confirma que son el equipo a batir en este inicio de 2026. Russell sufrió al principio y batalló con Charles Leclerc por liderar la carrera. Finalmente se impuso al monegasco y a Ferrari gracias, en parte, a la buena estrategia de Mercedes. Era el más rápido y así se mostró: firme, seguro y contundente en sus adelantamientos. Un +25 muy importante. Empieza con buen pie.

PUEDE INTERESARTE Fernando Alonso tan solo dura 14 vueltas en Australia: de una notable salida a un final esperado

Kimi Antonelli (2º): 9. De menos a más. Su mala salida parecía que iba a lastrarle mucho más, sobre todo viendo el buen inicio que sí tuvieron los Ferrari. Aún así, el italiano supo reponerse, calmarse y colocar su monoplaza en el sitio esperado; cerrando un doblete imponente de Mercedes en la primera carrera de la temporada. La estrategia del equipo con él también fue clave para la pequeña remontada que se vio obligado a hacer.

Charles Leclerc (3º): 9. Son la segunda fuera, la alternativa al dominio de Mercedes. Leclerc lo intentó con una salida muy buena y su excelente batalla con Russell le da ese sobresaliente más que merecido. La nueva F1 la han entendido a la perfección y tanto él como el británico dieron espectáculo. Tras ese inicio lo 'justo' hubiera sido una segunda posición. Muy bien, Charles.

Lewis Hamilton (4º): 7'5. Roza el podio en una carrera intensa donde, por momentos, parecía que Ferrari la tenía bajo control. También salió muy bien, como Leclerc, pero en Mercedes tienen un punto más que es determinante para terminar por delante. Hamilton parece más seguro que en 2025 y la cuarta posición la tiene que acoger como un gran resultado. Un punto de partida optimista para una temporada complicada.

Lando Norris (5º): 7. Se esperaba más del vigente Campeón, no solo en carrera. McLaren parece estar algo rezagada respecto a sus rivales, y eso Norris lo nota. Solo en pista por culpa del accidente de Oscar Piastri antes de empezar, Norris no pudo aspirar a mucho más que la quinta plaza obtenida. Mercedes y Ferrari están mejor, y el británico salvó la papeleta logrando el mejor resultado posible.

Max Verstappen (6º): 8. Único. El sábado no pasó de la Q1 por culpa de un accidente y su remontada es estratosférica. No solo ha puntuado (que ya era relativamente complicad), sino que ha terminado muy cerca de Norris. Gran carrera de Verstappen y gran inicio para él, en una 'era' que no le convence en absoluto.

Oliver Bearman (7º): 6. Los Haas funcionan, y el inglés lo corrobora. Fin de semana sólido de Bearman para terminar en una notable y tranquila séptima plaza. Buenos puntos para él y para el equipo.

Arvid Lindblad (8º): 6'5. Grata sorpresa la del 'rookie' de este 2026. Con el Racing Bulls sufriendo mucho en la salida, supo reponerse y colocar el coche entre los puntos.

Gabriel Bortoleto (9º): 7. La sorpresa real del Gran Premio. Audi ha sido capaz de colocar a uno de sus coches entre los diez primeros en su debut en la F1. El brasileño ha cerrado una gran carrera, sólido. Un currante. Qué envidia... igualito que Honda.

Pierre Gasly (10º): 6. El Alpine cierra el top10 y el francés suma sus primeros puntos. Suficiente.

Carlos Sainz (15º): 3. Qué decepción. El Williams pudo terminar la carrera, que ya es, pero muy lejos y con muchos problemas. Sainz paró en boxes hasta en tres ocasiones. Mucho es que hayan llegado hasta el final. Hay mucho trabajo por delante y necesitan mejorar en prácticamente todas las facetas. Inicio duro.

Fernando Alonso (OUT): 4. Le 'salva' la enorme salida que ha hecho. Alonso pasó de la 17ª a la 10ª posición en escasas curvas. Sin embargo, el rendimiento del AMR26 con Honda es nefasto. Únicamente aguantó 14 vueltas. Ridículo.