Alberto Cercós García 06 MAR 2026 - 12:09h.

Como si de un 'deja vu' se tratara, Fernando Alonso vive una nueva experiencia con Honda, como la de su etapa en McLaren

Fernando Alonso no se merece este bochorno

Compartir







Fernando Alonso sigue sin levantar cabeza. Si el 2025 fue realmente negativo para sus intereses, el 2026 parece que será más de lo mismo. O mejor dicho, peor. Al menos, en este inicio de temporada, todos los problemas que está teniendo Aston Martin por culpa de Honda provoca que todo el mundo se ponga en lo peor. Ya no solo son las vibraciones del monoplaza o la integridad del piloto al volante, en clave Fernando Alonso es también el tiempo. Ahora mismo el piloto español parece estar viviendo un 'deja vu'. Como si de una pesadilla se tratase, Alonso atraviesa unos días de mucha similitud tras lo vivido hace años en McLaren. Justo antes de 'retirarse' por primera vez de la Fórmula 1, el contexto era muy parecido al actual: equipo con un proyecto tentador pero que no lograba despegar, Honda como motor que no terminaba de funcionar y había una sensación clara de estar perdiendo el tiempo. Por eso mismo, Alonso no dudó en abandonar durante dos años el 'Gran Circo' hasta regresar en 2021 con Alpine.

En 2018, Alonso dijo basta. Tras abandonar Ferrari en 2014, McLaren le abría las puertas al piloto español para redimirse de hasta tres subcampeonatos vestido de rojo. La idea no era otra que empezar un proyecto muy tentador y cuya proyección -eso sí- culminó este pasado 2025 con Lando Norris. Pero hace una década la historia de McLaren era bien diferente. Alonso se tuvo que tragar muchas situaciones incómodas, un coche anticompetitivo que era incapaz de terminar las carreras. En ese 2015, hasta siete veces tuvo que retirar el coche. Algo inaudito que no cesó en años posteriores. Hasta que dijo basta en 2018. Pese a tener resultados óptimos terminando en el top8, los seis abandonos pesaron demasiado en su decisión de no solo abandonar McLaren, sino también la F1. Un punto y aparte que no le sirvió de mucho, ya que años después se encuentra en una situación similar.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno del GP de Tailandia de MotoGP con Marc Márquez rozando el suspenso y Pedro Acosta el sobresaliente

De McLaren a Aston Martin; el 'deja vu' de Fernando Alonso

Muchos se acuerdan de 2023. Esos ocho podios que logró con Aston Martin son un recuerdo lejano y utópico; un regalo para los 'alonsistas'. La realidad actual es una bien diferente, una que recuerda a su etapa en McLaren. Alonso, en su momento, tuvo claro que necesitaba un descanso de la F1. Tomó la decisión de abandonar el 'Gran Circo' para probar en Mundiales de Resistencia, el Dakar o la IndyCar. Pero la vuelta a su verdadera pasión no tardó en hacerse realidad.

PUEDE INTERESARTE Marc Márquez toma en serio a Pedro Acosta y ya es su rival a batir

En 2021 volvió con Alpine y en 2023 logró una notable temporada con Aston Martin, terminando cuarto el Mundial de pilotos. Pero esa especie de espejismo no volverá a repetirse, al menos hasta bien entrada la temporada actual. Las relaciones que existen entre ambas etapas (McLaren entre 2015-2018 y ahora en Aston Martin), son claras. Honda sigue siendo el eje principal de los problemas, pero en este 2026 hay algo que Alonso no puede hacer. Huir y volver en unos años ya es inviable; y el miedo de que la frustración del español haga acto de presencia y deje de competir es una realidad. Esta vez, la inoperancia de Honda puede ser definitiva; esta vez, Fernando Alonso podría retirarse definitivamente.