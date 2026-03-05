Alberto Cercós García 05 MAR 2026 - 14:59h.

La sanción en la 'sprint', el pinchazo en carrera o el liderato de Pedro Acosta; Marc Márquez repasa el GP de Tailandia en ElDesmarque

Si quiere volver a ganar, Marc Márquez se lo deberá currar

Compartir







El Gran Premio de Tailandia tuvo absolutamente de todo para Marc Márquez. Desde una intensa batalla con Pedro Acosta en la 'sprint' del sábado hasta una situación muy peligrosa el domingo, cuando desllantó el neumático trasero de su moto. Entre medias, eso sí, hay más miga: la sanción que le relegó a la segunda posición en la mencionada 'sprint' o su estado físico, que sigue entredicho. El devenir del Gran Premio no fue tal y como Márquez se esperaba, con diferentes momentos extraños y sin una sola victoria; algo que en 2025 solo ocurrió cuando se lesionó en Indonesia. En un evento con Estrella Galicia, Marc Márquez atiende a ElDesmarque para repasar el inicio de temporada en Tailandia y tratar todos los temas en cuestión.

Una de las primeras cosas que Márquez valora es la 'suerte' que tuvo con su problema el domingo. Y es que no es muy normal ver una MotoGP desllentar; y menos aún, que el piloto salga intacto. "Viéndolo en casa digo: 'qué buena suerte hemos tenido'. Desllantó el neumático y si hubiera desllentado a alta velocidad... menos mal que pasó cuando me estaba parando, porque hubiera sido una caída de las que pueden traer consecuencias de lesión", cuenta Márquez. Porque el español es consciente de lo delicado que es su cuerpo. Tras tantas lesiones, una más hubiera supuesto un duro golpe. "Lógicamente empiezas a pensar, 'aquí toca arriesgar, aquí no; aquí me he salvado de esto, me he salvado de lo otro'. Pero cuando está en moto es imposible pensar en eso; cuando lo haga, empezaré a sumar décimas al cronómetro", explica.

Sobre la sanción en la 'sprint', el de Ducati es muy correcto. Hace un interesante símil con el fútbol, el VAR y las manos, reconociendo que él ha sido en 'pecar' con estas nuevas normas y que ahora solo queda adaptarse al nuevo contexto que quiere MotoGP. "He sido el primer piloto que ha pagado estas nuevas reglas. Dirección de Carrera, cuando empieza la temporada, es como el fútbol: unas manos que ahora son, antes no eran, o al revés. Pues lo mismo. Han puesto la línea roja bastante bajita; pues ahí la línea roja estará y la tendrán que mantener durante todo el año. No me guardo nada porque son decisiones que no dependen de ti. Es simplemente aprender, adaptar tus adelantamientos a esa nueva vara de medir y, a partir de ahí, adaptarse. No me apunto nada porque es utilizar tiempo que no te lleva a ningún sitio", avisa.

PUEDE INTERESARTE Adrian Newey prepara una revolución en el AM26 para que Fernando Alonso empiece a creer de nuevo

Marc Márquez ya cuenta con Pedro Acosta

Pero sin lugar a dudas, si hay algo destacable del GP de Tailandia es el primer duelo entre Marc Márquez y Pedro Acosta. Ahora el de KTM lidera el Mundial, por lo que para Marc, Acosta es el rival a batir. "Todos partimos con cero puntos y, a priori, cuando empiezas una temporada ves a los que nos han ganado carreras el año anterior. Por orden era Álex Márquez, Marco Bezzecchi, luego Pecco Bagnaia y un Pedro Acosta que acabó bien la temporada pasada y ha empezado mejor esta. Así que, de momento, es el rival a batir, el rival a perseguir. Es el líder".

La batalla con Acosta en la 'sprint' dio mucho espectáculo, pero Márquez le quita hierro al asunto y lo único que dice es que está contento de estar peleando por las victorias. "En MotoGP espero batallas con todos los pilotos. Las he tenido con Álex, con Pecco, con Bezzecchi; ahora esta 'sprint' con Acosta. Así que, si las tengo con todos estos rivales, significará que estamos luchando por victorias y podios", zanja.