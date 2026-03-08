Fernando Alonso tan solo dura 14 vueltas en Australia: de una notable salida a un final esperado

Alberto Cercós García 08 MAR 2026 - 05:44h.

Fernando Alonso únicamente puede dar 14 vueltas antes de abandonar; su salida, la parte más positiva

Fernando Alonso no se merece este bochorno

La consigna estaba clara: ante cualquier anomalía, el AMR26 de Fernando Alonso pondría dirección a boxes. El Gran Premio de Australia se antojaba como un dolor de cabeza incesante para el piloto español, quien tenía por delante una tarea tremendamente complicada. Ni en los test ni en los días previos en Melbourne, el Aston Martin de Alonso había dado síntomas positivos. Verle terminar la carrera era una especie de utopía que nadie se esperaba. Y así ha sido. El AMR26 del piloto asturiano ha aguantado la friolera de 14 giros en Melbourne. Con un deficiente rendimiento y con muchas tareas pendientes por parte de Honda, el monoplaza se 'asegura' llegar vivo al próximo Gran Premio en China. Porque esa era un poco la consigna marcada en Aston Martin: ante cualquier problema detectado, parar para no arriesgar y lastrar aún más el monoplaza de cara a la próxima cita.

"Seremos flexibles, monitorizaremos la situación en cada vuelta. Como dijo Adrian, vamos cortos de recambios y China es la semana que viene. Espero que podamos dar tantas vueltas como sea posible, ojalá casi toda la carrera, pero al primer síntoma de que algo puede ir mal, no podemos arriesgar por rodar y comprometer el próximo fin de semana. Debemos ser muy flexibles", detallaba Alonso tras la clasificación. Esos recambios inexistentes y el miedo a lastrar aún más el inicio del 2026, clave para ver el prematuro abandono del español en Melbourne. "Hay que retirar el coche; hay un problema", le indicaban a Alonso desde el muro de Aston Martin. Una crónica de una muerte anunciada. Fin a la carrera del español.

Fernando Alonso y un inicio esperanzador

Pese a que la jornada se antojaba catastrófica desde el minuto uno, Alonso hizo de las suyas en la salida. Partía en decimoséptima posición tras no pasar ni de la Q1 el sábado. Pero Alonso es mucho Alonso, hasta en los peores momentos posibles. Desde esa decimoséptima posición, pasó a la décima en cuestión de pocas curvas. Una salida excepción marcada por la lucha de los Ferrari con George Russell, con un mal inicio de Kimi Antonelli y con el inicio de remontada de Max Verstappen. Luego, con el paso de las vueltas, todo ese terreno ganado lo iba perdiendo hasta volver a esa posición inicial.

Las primeras vueltas se sucederían de manera muy intensa, precisamente, gracias a los mencionados protagonistas. Charles Leclerc y Lewis Hamilton cogieron las riendas de la situación para batir a Russell poco después del abandono de Alonso. También dijeron adiós antes de tiempo Valtteri Bottas e Isack Hadjar, cuyos Cadillac y Red Bull pecaron de fiabilidad en mitad de la carrera. Antes de la misma, Oscar Piastri protagonizó un duro accidente y Nico Hülkenberg no pudo ponerse en la salida.