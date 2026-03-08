Ángel Cotán 08 MAR 2026 - 09:15h.

Una decisión que dejó dos caras bien diferenciadas

Fede Valverde fuerza el milagro del Madrid ante un Celta mejor plantado y mete presión al Barcelona

MadridEl Celta - Real Madrid que inauguró la jornada 27 de LALIGA EA Sports tuvo absolutamente de todo. Goles, emoción, un ambiente fabuloso en Balaídos, y cómo no, polémica. Mucha polémica. Isidro Díaz de Mera, árbitro principal del choque, no tuvo una noche sencilla en el feudo celeste. Tampoco un Pulido Santana que tuvo que intervenir desde la Sala VOR. Dos días después, sale a la luz la charla arbitral que lo cambió todo.

Comenzando por el final, el decisivo tanto de Fede Valverde ha generado un profundo malestar entre la parroquia viguesa. De hecho, el propio Claudio Giráldez reclamó una falta previa del canterano Manuel Ángel sobre Fer López que ni el trencilla ni el VAR apostaron por castigar: "Sí, hay una acción muy similar antes que es amarilla a Asencio. En ese momento no lo decidieron así ni el árbitro ni el VAR. Creo que es clara la falta, pero bueno. Luego también tienen la fortuna de que les entre el rebote".

Pero en el otro bando, el madridista, los focos se centran en el minuto 71 de partido. En ese instante, y con empate a uno en el luminoso de Balaídos, el equipo de Álvaro Arbeloa saboreó una pena máxima que finalmente no se señalaría.

La conversación arbitral que cambió el Celta - Real Madrid

Una posible mano de Ferran Jutglà en el área defendida por Andrei Radu provocó el aviso desde la Sala VOR a Díaz de Mera: "Isidro, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti por mano". Así arrancaba una conversación arbitral que, pese a su inicio, acabaría con un importante contexto previo que provocaría un giro de guion.

Así lo expuso Pulido Santana: "Mira, te explico. Existe una mano que, a nuestra forma de entender, se encuentra en posición totalmente antirreglamentaria y antinatural. También te vamos a enseñar que, previo a esa mano, hay un posible empujón de un jugador del Madrid al defensor".

A renglón seguido, Díaz de Mera anunció su veredicto: "Juan Luis, veo la mano del 9 y veo que el 39 previamente empuja a Ilaix Moriba. Voy a reanudar con el empujón de Palacios a Ilaix Moriba, ¿vale?". La charla acabó con un último mensaje desde la Sala VOR: "Recibido".