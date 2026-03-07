Ernesto Valverde y el Athletic lo han tenido cerca en San Mamés, pero sigue el potro de tortura con el Barça

Hay quien vive fingiendo que la esencia vasca es la suya y no la del Athletic

El Athletic venía de perder la semifinal de Copa en Anoeta y recibió al líder de LALIGA

BilbaoNo pintaba nada bien el regreso del Athletic Club a San Mamés para medirse con el FC Barcelona tras el sombrío paso por Anoeta en la olvidable semifinal de Copa. La visita este sábado de un líder de LALIGA que se le da especialmente mal a los leones y a su técnico, Ernesto Valverde, no presagiaba nada bueno y a veces los hechos son dolorosos pero sobre todo tozudos porque el Athletic no ha jugado nada mal y como dijo Dani Vivian "no hemos merecido perder".

Mas este Athletic 2025-26 no está para estas batallas. Pese a que había bajado prestaciones últimamente lejos del Camp Nou, el Barça no ha tenido problemas para seguir con su buena racha en Bilbao y consolidar su liderato con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid merced al (0-1) final con un golazo de Lamine Yamal en una noche en la que el árbitro Munuera Montero fue muy protestado.

Valverde dirigió al Barça dos temporadas y media con 4 títulos: 2 Ligas (17-18, 18-19), 1 Copa (17-18) y 1 Supercopa de España (2018). Fue destituido en enero de 2020 tras caer en semifinales de la Supercopa contra el Atlético de Madrid

Ernesto Valverde no puede con este Barcelona

El 'Txingurri', que fue entrenador de los azulgranas, tiene un histórico terrible frente a ellos. Ernesto Valverde ha perdido 16 de los 20 partidos que ha dirigido al Athletic Club ante el FC Barcelona en LaLiga (con tan solo una victoria y 3 empates), el registro más alto de derrotas ante un mismo adversario en el banquillo rojiblanco en toda su larga trayectoria en la competición liguera.

También es cierto que no lo tenía sencillo en esta jornada 27ª. El Athletic está hecho unos zorros, tuvo un día menos de descanso tras sus semifinales y ahora mismo navega en otra altura que la de los Raphinha, Pedri, Lamine Yamal, etc… por mucho que estos tengan Champions League el martes en Newcastle, a donde volarán directamente desde Loiu.

Los datos maltratan al Athletic Club con el Barça

Joroba aún más por los recientes piques con Joan Laporta, Deco y cía. por el Caso Nico Williams, pero las estadísticas echan para atrás… El Athletic no ha ganado ninguno de sus últimos 13 partidos ante el Barcelona en LaLiga (2 empates y 11 derrotas). El FC Barcelona se ha impuesto en sus últimos 6 enfrentamientos con un balance de 17-1 en goles y el Barcelona ha puntuado en 11 de sus últimas 12 visitas ante el Athletic en LaLiga (8 victorias, 3 empates y una derrota) en San Mamés.

En fin, a pensar en que el sábado próximo en Montilivi (14.00h.) contra el Girona FC la historia sea muy diferente porque el calendario final del Athletic en esta liga es un potro de tortura con pista final en un Santiago Bernabéu donde no gana desde el año 2005.