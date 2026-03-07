Asís Martín 07 MAR 2026 - 23:30h.

Uno por uno del Athletic con el Barça en San Mamés: Vivian enorme, bien Berenguer y Vesga da la razón a Valverde

Así ha analizado Ernesto Valverde la derrota ante el líder de LALIGA en San Mamés

Compartir







Tras la previsible eliminación el miércoles noche en las torcidas semifinales de Copa, el Athletic Club de Ernesto Valverde ha regresado y perdido en LALIGA EA Sports casi sin apenas descanso al afrontar este sábado la complicada visita del líder, el FC Barcelona de Hansi Flick, rival al que no ha ganado en ninguno de sus últimos 13 partidos en esta competición de la regularidad.

En la noche en la que ha caído Gaizka Garitano en Cádiz, lo cierto es que el 'Txingurri' Valverde, que ha perdido 16 de los 20 partidos que ha dirigido al Athletic Club ante el FC Barcelona en LaLiga (1 victoria y 3 empates), ha logrado que sus jugadores hicieran un buen partido.

PUEDE INTERESARTE Cuándo será la Jornada Retro en LALIGA: fecha confirmada en Primera y Segunda

Un choque el de esta noche de tintes clásicos que ha terminado con un marcador de (0-1) con el gol de Lamine Yamal pero el equipo bilbaíno ha dado la cara en todo momento y como decía Dani Vivian en Movistar+ "no hemos merecido perder".

Al terminar el choque, ha hablado Ernesto Valverde en sala de prensa Jose Iragorri, donde ha comentado que "nos vamos fastidiados por el resultado pero el partido ha sido bueno y hemos merecido más pero el contrario no te perdona y hay que acertar las que tienes contra estos equipos que te la meten por la escuadra".

Queríamos mostrar una reacción tras ser eliminados porque duelen siempre y porque venía el campeón y el favorito, era importante dar una cara competitiva importante, nos hemos vaciado desde el primer minuto y hemos empujado. El juego ha sido bueno y lo malo ha sido el resultado".

PUEDE INTERESARTE Ernesto Valverde y el Athletic lo han tenido cerca en San Mamés, pero sigue el potro de tortura con el Barça

La polémica arbitral con el colegiado jienense Munuera Montero en San Mamés...

"No tengo mucho que decir, para mi llegaba Joan García e Iñaki no se quedaba solo ante el portero. Siempre lo veo todo a mi favor".

Ernesto Valverde y la mejora defensiva del Athletic ante el Barça

"Es cierto que no hemos dejado la portería a cero hace mucho peor veo que estamos más firmes en ese sentido, necesitamos el tener esa sensación de que el contrario no nos hace daño, hoy veía el Barça y nos ha generado poco pero luego hay que tener acierto arriba".

La lesión de Unai Gómez

"La jugada es fea, pero también lo pensamos en Oviedo con la de Mikel Jauregizar y se quedó al final en un susto, así que vamos a esperar a ver" y sobre el parón de Nico Williams "sigue su tratamiento y no soy médico, no tengo ni idea, quiero que esté al 100% y a ver si es en poco tiempo".