Asís Martín 07 MAR 2026

Athletic 2026, del fútbol Rock & Roll a la balada triste de los 42 puntos

Así puntuamos a los leones de Ernesto Valverde ante los culés de Hansi Flick

BilbaoNos adentramos en el repaso particular de lo que ha sido la derrota de los jugadores del Athletic Club este sábado, en la jornada 27 de LALIGA que les ha enfrentado al FC Barcelona de Hansi Flick, un poderoso rival al que siempre se le tiene ganas en San Mamés y más aún tras los líos en torno al fracasado fichaje por parte culé de Nico Williams.

Los leones de Ernesto Valverde, otra vez con bajas importantes como Aitor Paredes o el propio Nico, con 5 cambios en su once y sin Urko Izeta en la lista definitiva, han perdido en este nuevo Clásico en Bilbao con un marcador de (0-1) gracias al gol de Lamine Yamal en una noche en la que encima se ha lesionado Unai Gómez.

Unai Simón (7): el portero de Murgia ha vuelto al marco en LALIGA y ha tenido su particular duelo con Joan García con el tema del Mundial encima. Ha salvado de cine en el 5' un rebote de Gorosabel que se iba dentro y tampoco ha tenido mucho más trabajo en el primer periodo. En el 46' ya le probó Rashford, pero Unai estuvo enorme un día más en sus salidas a los espacios. Está de cine.

Andoni Gorosabel (5'5): el lateral de Arrasate era hoy el titular en esa posición de '2' tras el 'experimento Vivian' y el recado a los 'otros' 3 inquilinos en Anoeta. Ha peleado cual jabato en un día complicado con Rashford en su lado. Pena sus malos centros.

Dani Vivian (7): el 'Teniente' de Gasteiz ha regresado a la plaza de central esta noche y ha lidiado con el escurridizo Ferran, ya que el enmascarado Lewandowski fue suplente. Ha tenido que bregar mucho, incluso fuera de zona, y ha estado francamente bien, con un jugadón tremendo en el 58' en ataque. Vio una amarilla.

Aymeric Laporte (6'5): el 'Mariscal' de Agen, francamente bien en Anoeta, ha estado muy fino en varios cortes y algo más flojo en sus envíos, pero con alta jerarquía. En el 39' se dio un volantín tremendo en un choque con Joan García pero se recuperó y pudo seguir.

Adama Boiro (5): el zurdo de Dakar ha relevado al 'Látigo' de Zarautz y ha tenido que lidiar nada menos que con Lamine Yamal. Ha mostrado sus carencias a la hora de tomar decisiones y en algún repliegue a poco gas, aunque le tapó también alguna vez al astro culé que no estaba por la línea de regatear y fue yendo a más. Pena su patinazo en el 0-1.

Mikel Jauregizar (5): el centrocampista de Bermeo es intocable y pese a la fatiga ha sido titular una vez más. Ha estado más entonado que en SS, con alguna buena acción de juego e intenso aunque había poca posesión. Cambiado en el 74

Alex Rego (4'5): el centrocampista de Bilbao ha repetido ya que 'Galaxy' anda tocado de ese hombro derecho y mucho se arriesgo en Anoeta con él. Ha sufrido corriendo tras sombras, lo normal contra el Barça, pero se le pide un poco más de valentía con balón. Vio la quinta amarilla y será baja el sábado en Girona. Cambiado en el 68

Iñaki Williams (5'5): la 'Pantera Negra' de Bilbao ha sumado ya 498 partidos oficiales y ya va en busca de Markel Susaeta (507). Ha entrado poco en juego, salvo un flojito remate, pero se ha deslomado a correr en la primera parte. Cambiado en el 68

Selton Sánchez (6): el joven y espigado 'Mago' de Basauri ha sido titular ante el Barça en ese tipo de sorpresas que siempre saca Ernesto Valverde ante los 'colosos'. Ha dado algún pase magnífico de inicio pero su manía del highlight le penaliza. A veces hay que hacerlo más fácil. Fue mejorando mucho en pelea y ganas aunque en el 34' se riló en una llegada clarísima ante Joan García que no supo aprovechar. Cambiado en el descanso

Alex Berenguer (6'75): el 'Ferrari' de Barañain ha cogido el costado izquierdo con idea de atacar y también de ayudar a Adama con Lamine. Hiperactivo. Bien. Ha generado un larguero en 30 segundos vía Cancelo y recuperado varios balones. Se ha cambiado de bandas con Navarro y siempre ha querido incordiar a la zaga culé.

Unai Gómez (-): el 'Stallone' de Bermeo ha sido el sorprendente '9' titular para darse una paliza a correr y presionar hasta las botas del mismo Joan García. Ha salido como un tiro pero en el 7' se ha hecho daño en la rodilla al apoyar mal y tuvo que irse con muy mala pinta ayudado por 3 auxiliares a bajar las escaleras. Cambiado en el 10

Los suplentes del Athletic Club ante el Barça en San Mamés: los 5 cambios de Ernesto Valverde

Robert Navarro (sc): sale pronto por el lesionado Unai Gómez. Ha variado de izquierda a derecha. En el 58' Joan le hizo una gran parada.

Oihan Sancet (sc): sale por Selton. Tras su horrible partido de Anoeta le ha tocado banqueta al Ciervo y ha tenido una buena llegada en el 52' aunque remató flojo y muy mal en el 89'.

Mikel Vesga (6): sale por Rego. Ha estado muy bien en sus pocos minutos.

Gorka Guruzeta (sc): sale por Iñaki Williams. Enorme en la presión.

Eder García (sc): sale por Jauregizar.