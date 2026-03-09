Ángel Cotán 09 MAR 2026 - 11:36h.

Alcanza las 20 participaciones de gol convirtiéndose en el gran jugador de la categoría

El Athletic comparte su optimismo por la complicada lesión de Nico Williams: "No queremos correr"

BizkaiaEl Athletic Club tiene muy claro su plan de futuro. La dirección deportiva que lidera Mikel González lleva varios mercados en los que protagoniza movimientos certeros por jóvenes promesas con el objetivo de abaratar costes. Además, Lezama sigue produciendo talento y se está confiando en cesiones en el fútbol profesional con el objetivo de volver a casa con la experiencia necesaria. Algo que se intentó en el pasado con Iñigo Vicente, pero que finalmente no se dio.

El atacante de Derio acabó vinculándose permanentemente con el Racing de Santander tras un par de cesiones al CD Mirandés. Ernesto Valverde tomó las riendas del primer equipo de los leones en el verano de 2022, fecha en la que se tomó una importante decisión respecto al futuro de Iñigo Vicente.

En Lezama nadie negaba el talento del ahora futbolista racinguista, pero no terminaba de romper. El pasado domingo, y aún con doce jornadas por disputarse, Iñigo Vicente alcanzó la redonda cifra de veinte participaciones directas de gol (6 tantos y 14 asistencias). Unos números que confirman su superioridad en Santander y dejan una duda en Bilbao.

Iñigo Vicente y la duda que deja en Bilbao

Tras su última renovación, el extremo se vinculó hasta 2030 con el Racing y se ha empeñado en liderar su ascenso a la Primera División. Una situación contractual a sus 28 años que le alejan considerablemente de un hipotético regreso al Athletic Club, pero que sí dejan una duda: ¿Qué podría haber sido de Iñigo Vicente en el primer equipo rojiblanco?

En Bilbao no se oculta el talento de un futbolista determinante con balón, pero siempre se ha puesto en duda su compromiso en la disciplina rojiblanca, también influido por la falta de oportunidades. Un sector de la afición rojiblanca sigue desde lejos la consagración de un futbolista que pudo haber sido, pero que no acabó siendo: