Cuándo podría estar de vuelta Maroan Sannadi con el Athletic tras su lesión

Cuatro meses y medio en el dique seco

La temporada del Athletic transcurre quizá con más sombras que luces. Aunque no sirve de excusa, las lesiones han lastrado al equipo de Ernesto Valverde durante buena parte del curso, sobre todo teniendo en cuenta la presencia del equipo en tres competiciones. Uno de los jugadores que lleva meses en el dique seco es Maroan Sannadi. El delantero, tras este calvario, parece que por fin ve la luz al final del túnel y su reaparición está más cerca.

Una afección en el menisco de su rodilla derecha casi a principios de temporada obligó a Sannadi a parar y a pasar por el quirófano. Las primeras estimaciones hablaban de unos tres meses sin vestirse de corto, aunque por desgracia esa fecha se ha prolongado hasta los cuatro meses y medio. Por suerte, todo hace indicar que volverá al verde más pronto que tarde.

Tal y como informa El Correo, todo apunta a que Sannadi volverá a entrenar con el grupo esta misma semana y que su vuelta a los terrenos de juego no se demorará demasiado. Un retorno que vendrá de perlas al Athletic para el tramo final de la temporada.

¿Cuándo podría volver Sannadi?

Sin tener en cuenta el tiempo que tarde Sannadi en recuperar el tono físico y si todo va según el pronóstico, se espera que en un par de semanas el delantero pueda estar de nuevo disponible si así lo requiere Valverde. El propio técnico ya dejó caer en su última comparecencia su retorno. "A ver si podemos ir incorporando a Nico, Yeray podrá jugar en abril con nosotros. Egiluz también está en dinámica de grupo y a ver también Maroan. Eso nos da cierta esperanza de que podemos ir hacia adelante", comentó sobre la enfermería.

Sannadi desembarcó en el Athletic con todo de cara y mostrando un gran rendimiento. Eso es lo que espera recuperar cuanto antes para aportar su granito de arena en un tramo final de temporada cargado de incógnitas.