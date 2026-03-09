Diego Páez de Roque Madrid, 09 MAR 2026 - 18:35h.

Joan García habló ante los medios de comunicación en la previa

Koeman anuncia el tiempo de baja de Frenkie de Jong: malas noticias

Compartir







Joan García ha sido el elegido para acompañar a Hansi Flick para atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro europeo contra el Newcastle United.

En un principio iba a ser Pau Cubarsí el que se sentase junto al técnico alemán frente a los periodistas, pero el club terminó cambiando al defensa por el guardameta.

Hansi Flick ha depositado su confianza en Joan García desde el primer día que llegó al Barcelona. Ha sido su portero en LALIGA, la Copa del Rey y también en lo está siendo en la Champions. Esta tarde ha analizado el choque contra el Newcastle.

El recuerdo de la eliminación contra el Atlético

"Lo afrontamos con muchas ganas, sabiendo que habrá una vuelta, pero seguros de que saldrán con todo, tenemos que aprender de la eliminatoria de Copa ante el Atlético, donde pagamos lo sucedido en la ida", comenzó diciendo el guardameta.

PUEDE INTERESARTE En Inglaterra confirman lo de Marcos Senesi, opción del Barcelona

Joan García hizo hincapié en la reciente eliminatoria contra el Atlético de Madrid. "Ya dije tras el 4-0 ante el Atlético que aprenderíamos de los errores, somos una plantilla joven y lo hemos comprendido. El rival querrá sacar lo mejor posible y lo que ha pasado en la última eliminatoria nos servirá".

El Barcelona ya se enfrentó al Newcastle en la fase de liga, donde consiguieron una victoria por la mínima. "Viene bien haber jugado ya para conocer el rival y el estadio, pero sabemos que saldrán muy intensos y habrá que tener cuidado", mencionó.

En lo personal, Joan García reconoció que intenta mejorar cosas cada día ya que ha tenido que ampliar su forma de jugar. "Espero ser mejor portero a final de temporada".

Además, los periodistas ingleses recordaron que su nombre sonó para llegar al Newcastle antes de firmar por el FC Barcelona el pasado verano.

"Se dijeron muchas cosas en verano, pero cuando salió el nombre del Barça ya lo tuve claro. ¿Alguna llamada después? No. En el Barça estoy muy tranquilo"