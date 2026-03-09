Jorge Morán 09 MAR 2026 - 17:15h.

El presidente de LALIGA respondió las declaraciones de Xavi Hernández

Sigue el lío después de las últimas declaraciones de Xavi Hernández en mitad de la candidatura para la presidencia del FC Barcelona. La leyenda culé desveló en una entrevista que Leo Messi estaba firmado y que fue Joan Laporta quién se negó a su incorporación. Unas palabras que no han sentado nada bien al ex presidente, quién criticó al ex entrenador.

Xavi Hernández, quién apoya a Víctor Font en la carrera a la presidencia del Barcelona, quiso echar una mano al candidato. Según el ex futbolista, Leo estaba firmado después del Mundial de 2022 y, con todo para firmar, la operación acabó frenándose por el 'orgullo' de Laporta.

"Messi estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LALIGA pero es el presidente el que lo tira todo para atrás", dijo.

Un fichaje que no se terminó dando por la lucha entre el presidente y el argentino. "Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LALIGA ni porque Jorge Messi pide más dinero. Eso es mentira", comentó en La Vanguardia.

Javier Tebas desmiente a Xavi Hernández

Estas palabras de Xavi Hernández han llegado de lleno a LALIGA EA SPORTS, quién ha negado la información apuntada por el ex mediocentro español. Javier Tebas, durante una entrevista en Estudio Estadio (TVE), señaló al ex entrenador. "Eso no es verdad", comenzó diciendo.

"Primero teníamos que haber sabido lo que quería cobrar Leo Messi para entrar dentro del fair play financiero del Barça que ya era complicado en esas fechas y en que condiciones venía. Al ser un jugador que viene tasado de un valor muy elevado sería con muchas dificultades. Pero aquí nadie preguntó del FC Barcelona sobre la incorporación de Leo Messi", destacó.