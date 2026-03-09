Jorge Morán 09 MAR 2026 - 10:01h.

Su relación ha explotado en mitad de las elecciones a la presidencia del Barcelona

Xavi Hernández raja como nunca de Joan Laporta: “Messi estaba fichado, lo tiró atrás porque no quería una guerra con él”

El FC Barcelona sigue siendo la casa de los líos. Un club con éxitos dentro del terreno de juego, pero cargado de problemas en su entorno. Desde su falta de capacidad económica, sus polémicas inscripciones, escándalos en las obras del Camp Nou y ahora, con la enemistad de una de sus leyendas (Xavi Hernández), con uno de los presidentes más importantes de su historia (Joan Laporta).

En mitad de las elecciones a la presidencia, en dónde Laporta lucha con Víctor Font, este último ha recibido la ayuda de Xavi. El ex futbolista no dudó en cargar contra el ex presidente, dejando unas declaraciones que pueden hacer cambiar de opinión a muchos de los socios del club. "El presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado", dijo sobre Messi.

"En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente", comenzó diciendo. "El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LALIGA pero es el presidente el que lo tira todo para atrás", aseguró Xavi. "Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir", desveló.

La relación de Joan Laporta y Xavi Hernández

Cuando Laporta llegó al Barcelona, allá por el año 2003, Xavi ya era jugador del primer equipo. Aunque todavía no estaba consolidado, poco a poco se fue haciendo con la titularidad. Su relación era profesional, nunca tuvieron malas palabras uno del otro e incluso para el presidente, el valor del canterano era increíble y siempre lo ponía de ejemplo.

Xavi era uno de los modelos del Barcelona al subir de la cantera, tener un estilo de juego muy del Barça y una inteligencia táctica que generaban la admiración de Laporta. Era uno de los pilares del equipo e incluso el presidente le catalogó como 'uno de los futbolistas más inteligentes del mundo'. Pero todo eso cambió años más tarde, con el futbolista como entrenador del equipo.

Los problemas en el banquillo del Barcelona

Xavi Hernández llega al Barcelona en el año 2021, sin apenas experiencia, pero presentado como 'el heredero del estilo'. Laporta quería recuperar el ADN Cruyff y eligió al ex futbolista para reconstruir el rumbo de un equipo lleno de problemas. Al principio todo era buen rollo, el equipo mejoraba poco a poco, los resultados empezaban a llegar y la afición veía en el técnico al 'nuevo Guardiola'.

Pero en el 2023, todo empezó a cambiar. Xavi pedía fichajes y el club, por los problemas económicos, traía perfiles muy distintos. A esto se le sumó algunas declaraciones del técnico, hablando de la falta de capacidad económica del club y lo difícil de competir en Europa con un equipo así. Cosas que a Laporta no gustaron nada.

Además, las eliminaciones tempranas en Champions League debilitaron la imagen del técnico que, pese a ganar LALIGA, no conseguía competir en Europa y dejaba imágenes muy desastrosas. Y en enero de 2024 todo se rompió, con el técnico desvelando que dejaría el club al final de la temporada.

La famosa cena del sushi en Barcelona

La noticia de Xavi fue una bomba que Laporta no pudo controlar. El técnico perdía el control del proyecto y, aunque se mostraban confianza en público, el presidente comenzó a buscar entrenador a sus espaldas. Pero todo cambió de un día para otro.

La famosa cena del sushi fue un punto clave en la relación de ambos. Laporta convenció a Xavi de seguir y todo parecía que había cogido buen rumbo. Pero las declaraciones derrotistas del técnico no gustaban nada a Joan y, semanas después de la renovación, lo despidieron. Una puñalada por la espalda que el entrenador no se esperaba y que terminó de romper la relación entre ambos.

Ahora, con Xavi Hernández apoyando públicamente a Víctor Font en la candidatura a la presidencia, el ex jugador se la ha jugado a Laporta. Sus declaraciones sobre lo ocurrido con Messi llegan en un momento importante para el ex presidente y son un dardo directo en un momento importantísimo para el club.