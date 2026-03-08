Andrea Esteban 08 MAR 2026 - 13:27h.

El central croata pertenece al Tottenham Hotspur y juega cedido en el Hamburger SV

El FC Barcelona sigue atento al mercado en busca de talento joven para su próximo proyecto deportivo. Uno de los nombres que ha aparecido en las últimas semanas es el del prometedor central croata Luka Vuskovic, actualmente propiedad del Tottenham Hotspur y cedido en el Hamburger SV.

Diversos medios alemanes apuntan a que el club azulgrana lleva tiempo siguiendo la evolución del defensa de 19 años. Sin embargo, desde el Barça mantienen silencio sobre esta posibilidad mientras el jugador sigue centrado en terminar la temporada con el conjunto alemán.

El Barça monitoriza a una de las promesas croatas

El joven defensor se ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol croata y su progresión en el Hamburgo no ha pasado desapercibida para varios clubes europeos.

Según las informaciones publicadas en Alemania, el Barcelona habría iniciado contactos para evaluar la viabilidad de su fichaje en el futuro. Mientras tanto, el Hamburgo presiona para ampliar la cesión del jugador una temporada más, aunque el Tottenham no parece dispuesto a renunciar a su talento y quiere recuperarlo una vez finalice el préstamo.

El contrato de Vuskovic con el club inglés se extiende hasta 2030 y no incluye una cláusula de rescisión ni una opción de compra previamente fijada. Aun así, algunas informaciones sitúan su posible precio de mercado en torno a los 60 millones de euros.

Zahavi evita confirmar el interés del Barça

El agente del futbolista, Pini Zahavi, evitó pronunciarse claramente sobre el supuesto interés del Barcelona. En declaraciones a 365Scores, prefirió aplazar cualquier comentario sobre el futuro del jugador. “No puedo comentar nada en este momento. El jugador sigue perteneciendo al Hamburgo y está completamente centrado allí”.

El representante añadió que habrá novedades más adelante: “Puedo dar novedades exactamente dentro de dos meses, después de que termine su cesión y regrese oficialmente al Tottenham”.

Por su parte, el padre del jugador, Daniel Vuskovic, también dejó abierta la puerta a diferentes escenarios sobre el futuro del central, señalando que no está claro si el Tottenham lo considera parte de su proyecto inmediato o si escucharía ofertas por él.