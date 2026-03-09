El centrocampista se lesionó el pasado 26 de febrero en un entrenamiento del Barcelona

Frenkie de Jong se perderá una parte fundamental de la temporada. El centrocampista del FC Barcelona, pieza clave en los planes de Hansi Flick, no podrá jugar hasta el próximo mes de abril, cuando apenas restará un mes para finalizar el curso. Este lunes, Ronald Koeman ha dado algunos detalles más sobre su problema físico, además de confirmar su tiempo de baja.

"Frenkie de Jong estará de baja aproximadamente seis semanas. A veces pienso que quizás sea incluso bueno para que se canse menos. Aun así, tenemos que esperar a que recupere la forma física una vez que regrese", declaró Koeman, seleccionador de Países Bajos, a la ESPN, confirmando que el jugador no estará disponible tampoco durante el próximo parón de selecciones, el único previo al Mundial 2026.

El neerlandés se dañó en un entrenamiento con el equipo blaugrana el pasado 26 de febrero. Tras someterse a pruebas médicas, el club confirmó una "lesión en el bíceps distal de la pierna derecha" que le tendría, al menos, un mes de baja.

Cuándo volverá Frenkie de Jong tras su lesión

Desde entonces, Frenkie se ha perdido ya tres partidos: las dos últimas jornadas de LaLiga ante el Villarreal y el Athletic y la vuelta de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Además, tampoco ha viajado con el equipo para jugar este próximo martes en Newcastle en el regreso de la Champions League.

Si se cumplen los plazos estimados, De Jong podría volver a los terrenos de juego durante la primera quincena de abril, probablemente para el día 12 ante el Espanyol, cuando sólo quedará un mes para terminar la temporada. Es decir, que además de los dos duelos ante el Newcastle, se perderá los compromisos ligueros frente al Sevilla, el Rayo y el Atlético y llegaría muy justo para unos hipotéticos cuartos de final de la Champions, que se disputarán entre el 7 y el 15 de abril.