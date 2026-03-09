Jorge Morán 09 MAR 2026 - 19:00h.

Arbeloa sigue estando muy cuestionado en el Real Madrid

El Real Madrid se la juega ante el Manchester City en el peor momento de la temporada. Con la plantilla cargada de lesiones y un entrenador más que cuestionado, los de Álvaro Arbeloa tendrán que clasificar en Champions League para salvar, de momento, la temporada. Una situación que, en caso de darse, no provocaría la continuidad del técnico.

Arbeloa llegó al Real Madrid como un parche para la salida de Xabi Alonso. No como un proyecto a largo plazo, sino más bien como una solución de última hora. Y esto, aunque el técnico logre ganar algún título, parece que no ha cambiado la idea de la junta directiva.

La continuidad de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid

Durante el debate sobre la situación de Arbeloa en el Real Madrid, Jorge Picón fue tajante con la continuidad del técnico de Salamanca. Una continuidad que nada tiene que ver con el partido del Manchester City. "No creo que se juegue tanto por una razón muy sencilla y es que Arbeloa siempre ha sido visto como un entrenador de transición. Lo que pudo ser Solari en su época", dijo el periodista en ElDesmarket.

"Pase lo que pase ante el City, incluso clasificando, hay gente de dentro del club que tiene la idea de que Arbeloa deje el puesto", desveló. Para Picón, al técnico no sólo le van a mantener los resultados, 'también los títulos que consiga'. "Para que Arbeloa siga tiene que ganar LALIGA o Champions League, cosa que ahora mismo parece complicado", señaló.

Además, otras de las claves está en como Arbeloa consiga gestionar los egos de un vestuario 'aniquilador' de entrenadores. "Lo que no va a hacer el Madrid es dejar que siga un entrenador al que se le ha ido completamente el equipo de las manos. Aunque parece que a Arbeloa no le ha pasado del todo, si es cierto que está siguiendo esa línea que tenía Xabi Alonso se empezar muy bien, de mucho optimismo y luego caerse", zanjó.