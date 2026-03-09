El lateral sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha

Mbappé no se ‘borra’ con Francia

Compartir







Álvaro Carreras también cae. El Real Madrid ha confirmado este lunes la lesión del lateral, que ya se perdió el partido del viernes ante el Celta de Vigo y no estará disponible tampoco este miércoles para el duelo ante el Manchester City de ida de octavos de final de la Champions League. Así pues, Álvaro Arbeloa tendrá al menos cinco bajas para la visita de los ingleses al Santiago Bernabéu.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Álvaro Carreras por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", ha anunciado el club blanco a través de sus canales oficiales.

Como suele ser habitual en estos casos, el club no ha dado demasiados detalles sobre su tiempo de baja. Lo que sí es evidente es que no estará en la ida ante el City y tampoco el próximo sábado ante el Elche. En el mejor de los casos, podría llegar el próximo martes para la vuelta ante el City, aunque parece complicado que pueda viajar a Mánchester. Si no, podría reaparecer en el último duelo antes del parón de selecciones, el 22 de marzo ante el Atlético, o esperar dos semanas más para recuperarse a nivel físico sin partidos de por medio.

PUEDE INTERESARTE La petición de Rodri Hernández a Pep Guardiola que le suma al Mundial y puede marcar su futuro en el Manchester City

Las bajas del Real Madrid ante el Manchester City

Álvaro Arbeloa, que ya tuvo nada menos que diez bajas el pasado viernes ante el Celta, recuperará varios efectivos para recibir el miércoles al equipo de Pep Guardiola, pero aún tendrá a varios jugadores en la enfermería. De hecho, la situación de los lesionados ha empeorado notablemente desde la salida de Xabi Alonso y el regreso de Antonio Pintus, pese a que muchos señalaban la preparación física como una de las claves de la marcha del técnico donostiarra.

Ante el City, Arbeloa tiene las bajas seguras de Carreras, Militao, Bellingham, Dani Ceballos y Rodrygo. Además, David Alaba sigue trabajando al margen y tiene muy difícil llegar, mientras que Rüdiger sí está recuperado y todo apunta a que entrará en la convocatoria. La gran duda para este duelo de ida está en Kylian Mbappé, que ya está haciendo carrera en Valdebebas e incluso podría entrar en la lista ante el City, aunque a priori parece bastante apresurado.