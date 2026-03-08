Saray Calzada 08 MAR 2026 - 16:33h.

L'Equipe asegura que Mbappé irá con Francia en el parón de selecciones de finales de marzo

Kylian Mbappé ha ocupado numerosos titulares en los últimos días de todo tipo. Lleva varios días fuera del equipo por unas molestias en la rodilla que arrastra desde el mes de diciembre. El delantero lejos de tratarse en las instalaciones deportivas del Real Madrid ha viajado hasta Francia para tratarse del problema y allí ha sido cazado con Ester Expósito, una conocida actriz española. Entre los madridistas hay cierto runrún con el francés y han criticado su falta de implicación en uno de los momentos deportivos más complicado de los últimos años.

Mbappé irá a Estados Unidos con Francia

A todas estas noticias hay que sumarla la que ha dado L'Equipe. El medio francés ha asegurado que el delantero del Real Madrid viajará en el próximo parón de selecciones con Francia a Estados Unidos. No se sabe plazos de cuándo va a volver ni de qué exactamente está lesionado, pero ahí aseguran que irá con su selección por motivos comerciales.

No se sabe si podrá disputar minutos o no, pero Mbappé tiene que ir por cuestión de contratos con marcas, entre ellas 'Nike. Tendrá varios eventos comerciales por ese mini tour que van a hacer por el país estadounidense y la presencia del jugador es un auténtico reclamo. De no ir convocado esto supondría pérdidas económicas importantes para la federación francesa como así lo aseguran los medios franceses.

Aseguran que su presencia en la lista de Deschamps estará independientemente si está para jugar o no. Se ha hablado mucho en las últimas semanas de que Mbappé justo había parado ahora para no seguir forzando y poder llegar en las mejores condiciones para el Mundial. Se ha elegido un tratamiento conservador y no pasar por el quirófano que le dejaría tiempo fuera. El delantero ha estado todo este tiempo tratándose en Francia bajo la supervisión de los médicos del Real Madrid como así lo confirmó Álvaro Arbeloa y ahora habrá que esperar para ver cuándo es su regreso. Algunos ya descartan que para la eliminatoria contra el Manchester City pueda estar.